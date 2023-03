Novo trailer e pôster de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania apresentam o vilão mais poderoso do UCM

Testemunhe o início de uma nova dinastia com ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, que estreia em breve nos cinemas.

A ação é completa no novo trailer e cartaz de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, da Marvel Studios. O novo filme estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 16 de fevereiro de 2023 e inicia oficialmente a fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Um novo pôster e imagens já estão disponíveis:







'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania' | Trailer Oficial 2 Legendado



O trailer que acaba de ser divulgado apresenta o vilão mais poderoso do UCM até hoje: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors). “Testemunhe o início de uma nova dinastia”, descreve o vídeo, que também inclui a apresentação de grande parte do elenco da nova produção, uma aventura de ficção-científica imperdível.







O que acontece em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?





O casal de super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) retorna para seguir a vida como Homem-Formiga e Vespa, respectivamente.

Juntos e acompanhados pelos pais de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e ainda pela filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), toda a família se vê explorando o Reino Quântico, interagindo com estranhas criaturas e embarcando em uma aventura que os levará para situações inimagináveis.

Dirigido por Peyton Reed e produzido por Kevin Feige e Stephen Broussard, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania também é estrelado por David Dastmalchian como Veb, Katy O'Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz, e Bill Murray como Lord Krylar.





Não perca Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania





Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia nos cinemas de todo o Brasil em 16 de fevereiro de 2023.