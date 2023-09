Novos curtas animados clássicos da Disney estreiam no Disney+

Semana traz muitas novidades, principalmente para os fãs do melhor amigo do Mickey, o cãozinho Pluto!



A comemoração dos 100 anos da Disney segue em ritmo de festa com a chegada de mais curtas animados clássicos do estúdio ao Disney+. As produções se somam aos outros filmes das décadas de 1920, 30, 40 e 60 já disponíveis no serviço de assinatura.

Mickey Mouse e seus amigos protagonizam as mais divertidas aventuras em animações que encantam adultos e crianças ainda hoje. A seguir, confira quais são as novas estreias que chegam essa semana:









Curtas clássicos da Disney com estreia dia 5 de setembro



- Bancando o Salva-Vidas: neste curta de 1927, Oswald finge ser um salva-vidas para impressionar a bela Fanny Cottontail. Mas quando Fanny começa a se afogar no mar, será que Oswald conseguirá salvá-la a tempo?

- Oswald e o Bonde: também lançado em 1927, o curta traz atrapalhado Oswald de volta, agora como condutor de bonde que encontra diversas dificuldades em seu caminho. Será que seu pé de coelho da sorte realmente conseguirá salvá-lo?









Curtas clássicos da Disney com estreia dia 8 de setembro



- Problema Duro de Roer: Não perca o primeiro curta oficial da série de Pluto de 1940! Nele, vemos nosso corajoso protagonista fugindo de Cãozarrão depois de roubar o osso dele. Após se esconder na sala de espelhos em um parque de diversões, o medo inicial das imagens distorcidas o leva a usar os espelhos para se livrar de Cãozarrão em uma aventura cheia de diversão!

- Filhotes de Sereias: Walt Disney convocou seus ex-colegas Hugh Harman e Rudy Ising para ajudá-lo a criar este musical subaquático lançado em 1938. Sereias bebês surgem das ondas e são chamadas para um parquinho no fundo do mar, onde brincam com cavalos-marinhos, estrelas-do-mar e outros animais, antes de desaparecerem nas mesmas ondas das quais vieram.

- O Canguru do Mickey: neste curta de 1935, Mickey e Pluto têm uma surpresa quando um amigo australiano manda uma canguru e seu filhote para eles. Pluto fica furioso quando as visitas destroem sua casinha nova e comem toda a sua comida, mas Mickey adora ter uma parceira de boxe. No fim, eles resolvem suas diferenças e formam uma família bem peculiar.

- Pluto Brincalhão: Pluto tenta ajudar Mickey a limpar a casa e o jardim neste curta de 1934. Contudo, a chegada de um furacão, uma mangueira com vida própria e uma invasão de moscas transforma o dia em um caos. Pluto se atrapalha com a fita pega-moscas, levando a algumas de suas cenas mais icônicas.

- Cachorrinho & Cachorradas: Pluto e Pluto Júnior estão cochilando numa tarde preguiçosa quando o filhote brincalhão se mete em confusão com uma bola, um balão, uma minhoca, um pássaro e um varal. Pluto corre para salvar seu filho do perigo, e acaba se enrolando. Mas, no fim, tudo acaba bem nesta produção lançada em 1942.

- Dançando no Celeiro: no curta de 1928, Minnie tem que escolher entre dois parceiros de dança – o desajeitado Mickey, que compete contra o experiente Bafo pelo prazer de sua companhia. Mickey usa balões para ficar mais leve, mas acaba sendo flagrado e se dá mal.

Não perca estes e outros clássicos da Disney e divirta-se acompanhando a incrível evolução das animações com o Disney+!