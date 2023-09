Novos curtas do Launchpad trazem histórias de conexão ao Disney+

Mais seis episódios trarão histórias emocionantes de novos nomes do universo audiovisual para o serviço de streaming.



Falando sobre amizade e relacionamentos por meio de histórias comoventes, a série de curtas Launchpad retorna para mais uma temporada no Disney+, a partir do dia 29 de setembro.

Os novos episódios exploram a conexão humana. “Começamos em 2021 e, naquela época, as pessoas estavam começando a se reconectar com quem estavam distantes durante a pandemia”, declarou Phillip Domfeh, produtor do Launchpad, ao site D23.com.

Cada produção traz um tema especial. Em “Faixas Pretas”, por exemplo, as conexões entre as comunidades afro-americanas e asiático-americanas através do mundo das artes marciais.

Há histórias intensas, como “A Fantasma”, em que duas irmãs se unem para impedir que um espírito destrua sua família; e mesmo uma dose de ficção-científica como no curta “Projeto Cópia”, em que uma criança cientista que une forças com sua irmã quando um experimento de clonagem dá errado.





O que é o projeto Launchpad do Disney+



Com seus seis primeiros curtas lançados em 2021, o projeto Launchpad do Disney+ dá visibilidade ao trabalho de roteiristas e diretores de origens sub-representadas no mercado mainstream.

Os selecionados são acompanhados por executivos que realizam uma espécie de mentoria ao longo do processo de produção e filmagem. “Eles realmente ajudam a definir o rumo da história. Como gostamos de dizer, [o objetivo é] 'passar de bom a ótimo'”, destaca Domfeh.

Os seis curtas-metragens da 2ª temporada de Launchpad estreiam dia 29 de setembro, somente no Disney+. Não perca!