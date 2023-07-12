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NOVIDADES DISNEY+

Novos episódios da série Bluey estreiam no Disney+ – saiba mais!

12 de julho de 2023
12 de julho de 2023

Você já ouviu falar de Bluey? Essa série de animação é muito divertida e vai conquistar as crianças!


Procurando algo para assistir com as crianças neste mês de férias escolares? A série animada Bluey acabou de estrear novos episódios da sua 3ª temporada no Disney+.

Com muita criatividade e ensinamentos para os pequenos, Bluey é um entretenimento irresistível! Temas como convivência familiar, autodescoberta e criação dos filhos são abordados de maneira leve e lúdica.

Bluey


Qual a história da série Bluey?

 
A cadelinha boiadeira-australiana Bluey tem uma imaginação sem limites e adora transformar a vida cotidiana em aventuras divertidas. Ela e sua irmãzinha Bingo desbravam o seu mundo, vencem medos e conhecem os papéis dos adultos.

A mãe de Bluey e Bingo voltou ao trabalho e o pai concilia o cuidado das filhas com o trabalho em casa. E adivinha o que as irmãs mais gostam de fazer? Atrair o pai para as suas brincadeiras!

Embora ele pense que está no comando, são as meninas que dão as cartas quando se trata de brincadeiras e de praticamente todo o resto!

Os episódios, com uma duração que vai de 8 a 10 minutos cada, são bem rápidos e gostosos de assistir, ideais para uma maratona durante uma tarde em casa.

Divirta-se com os personagens de Bluey no Disney+


Bluey, Bingo e outros personagens cheios de carisma vão conquistar as crianças da sua família. Aproveite e veja agora mesmo Bluey com toda a família no Disney+!

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