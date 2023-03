Novos personagens surgem em Andor: serão eles amigos ou inimigos?

Quem será o grupo por trás do resgate de Cassian Andor no episódio 4 desta história Star Wars? Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

O Império segue dominando a Galáxia em Andor – série Star Wars disponível no Disney+. E o episódio 4 chega com novos personagens e um desafio para Cassian (Diego Luna). Confira os destaques de mais este capítulo da trama e descubra novidades sobre o elenco de Andor:





Cassian Andor aceita um desafio e assume uma nova identidade





Após fugir de Ferrix com a ajuda de Luthen Rael (Stellan Skarsgård), Cassian Andor está decidido a seguir se virando sozinho. Mas Rael insiste para que ele se una a um grupo Rebelde contra o Império.

Com a recusa de Cassian, Rael explica que o serviço não sairá de graça. Diante da oferta de uma boa quantia pela colaboração, Andor aceita a missão, assumindo o nome de Clem.

Mas para Luthen, tão difícil quanto convencê-lo será fazer Vel Sartha (Faye Marsay) topar integrá-lo no grupo.

Após uma longa conversa, Vel leva Andor para o acampamento. Inicialmente criticada por incluir mais uma pessoa no esquema, a líder deixa claro que Clem é importante para o sucesso da missão.

O plano é infiltrar-se em uma guarnição imperial em Aldhani e, em seguida, roubar o arsenal e a folha de pagamento do local. A ação tem que ser realizada na noite em que uma intensa chuva de meteoros cairá sobre a região – o que acontecerá em três dias.







A segurança corporativa de Morlana é demitida





Enquanto isso, a segurança corporativa do sistema Morlana é desfeita e a região fica sob autoridade imperial permanente. O incidente ocorrido em Ferrix também ecoa no Bureau de Segurança Imperial (BSI).

Os supervisores de dois setores distintos da Galáxia disputam o controle das informações e da investigação dos fatos, a fim de ascenderem aos olhos do Império.







O disfarce de Luthen Rael e sua relação com a senadora Mon Mothma





Após deixar Cassian/Clem com Vel, Luthen Rael retorna a Coruscant, capital do Império. Como disfarce, ele assume a identidade de um arrogante vendedor de artefatos antigos.

Em sua loja-museu, ele recebe a visita da Senadora Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) que chega sob o pretexto de comprar um presente para o marido. Contudo, eles discutem detalhes sobre os últimos momentos da Rebelião.

Ao chegar em casa, fica claro que, na realidade, o clima entre a Senadora e seu marido não é nada amistoso.







Quem está no elenco de Andor





Os três primeiros episódios de Andor estrearam juntos no Disney+, e são marcados pelo retorno de Diego Luna ao papel do futuro herói rebelde. No entanto, a trama também apresentou Adria Arjona como Bix Caleen, amiga de Cassian.

O início da produção contou, ainda, com a participação de Fiona Shaw como Maarva, mulher que criou Cassian; e Kyle Soller como o vice-inspetor Karn. Por fim, Stellan Skarsgård é Luthen Rael.

Já o episódio 4 introduz diversos rostos novos no elenco de Andor. Faye Marsay dá vida à líder rebelde Vel Sartha. Alex Lawther e Ebon Moss-Bachrach vivem dois de seus aliados, Skeen e Nemik. E Varada Sethu é a rebelde Cinta.

Os tenentes Meero e Blevin – que disputam o poder no escritório do Império – são interpretados por Denise Gough e Ben Bailey Smith. Por fim, Genevieve O'Reilly vive a senadora Mon Mothma em sua juventude enquanto Alastair Mackenzie é seu marido, Perrin.

Não perca este super elenco em uma trama repleta de suspense, espionagem e ação! Todas as quartas-feiras, um novo episódio de Andor chega ao Disney+.