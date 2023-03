O antes e depois de Ewan McGregor em seu papel como Obi-Wan Kenobi

Acompanhe a evolução do ator e de seu personagem dentro do universo Star Wars.



A série Obi-Wan Kenobi já está inteiramente disponível no Disney+. A produção marca o retorno do britânico Ewan McGregor ao papel do icônico Mestre Jedi anos depois de tê-lo interpretado nos episódios I, II e III da franquia Star Wars.

A trama do seriado se passa dez anos após os eventos mostrados em Star Wars Episódio III - A Vingança dos Sith (2005). E como será que Ewan McGregor evoluiu desde sua estreia até a recente obra?





O antes e depois de Ewan McGregor, o Obi-Wan Kenobi





A estreia de McGregor na pele de Obi-Wan Kenobi foi em Star Wars Episódio I - A Ameaça Fantasma (1999). O longa traz o personagem ainda como um jovem Padawan do Mestre Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson).







Na época, Ewan tinha 28 anos e uma carreira promissora no cinema. Já seu personagem ainda percorria os caminhos para se tornar um guerreiro. Como aprendiz da Ordem Jedi, Obi-Wan usava uma típica trança de cabelo que indicava seu status de Padawan.

Já Obi-Wan Kenobi traz um McGregor mais maduro aos seus 51 anos – e um agora exilado Mestre Jedi.









A barba crescida e o rosto envelhecido denunciam as marcas que os dez anos após o confronto com seu amigo e Padawan Anakin Skywalker (Hayden Christensen) deixaram nele.

Acompanhe a história sobre como o Mestre Jedi saiu de seu auto-proclamado exílio em uma nova e arriscada missão. Todos os seis episódios de Obi-Wan Kenobi estão disponíveis exclusivamente no Disney+.

E, para alegria dos fãs da saga, em breve o especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi também estreia na plataforma. Não perca!