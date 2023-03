O Coro: tudo o que você precisa saber antes de assistir à série

Chega em breve ao Disney+ O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu!. Saiba mais sobre a série, o enredo e o elenco dessa aventura musical.

A partir de 28 de setembro o público poderá curtir uma nova produção original brasileira exclusiva no Disney+: a série O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu.

Criada por Miguel Falabella, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu conta, em dez episódios, a história de um grupo de jovens adultos em busca da oportunidade de fazer parte do elenco de uma famosa companhia de teatro musical de São Paulo.







O Coro - Sucesso Aqui Vou Eu | Trailer Oficial | Disney+



Redator da trama, feita em parceria com Rosana Hermann, o multitalentoso Miguel Falabella também é diretor da série com o selo Disney+ Original Productions e realizada pela Formata Produções e Conteúdo, e pela Nonstop.

Conheça um pouco mais sobre o enredo e o elenco de O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu e se prepare para acompanhar a mais nova produção brasileira do Disney+!







O Coro: conheça a história da série





O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu apresenta um grupo de jovens de diferentes origens, que veem no anúncio de um teste de elenco para fazer parte de uma respeitada companhia de teatro musical, a chance de alcançar seus sonhos e se tornarem estrelas de musicais.

Cada um à sua maneira parte para tentar uma chance no grupo. A série mostra os aspirantes a cantores-atores sendo aprovados na primeira triagem e vivendo um mix de sentimentos nos bastidores do mundo do teatro, como deslumbramento, a descoberta de novos amores, traições e o medo da rejeição, já que não sabem se serão contratados no final das audições.

A trilha sonora de O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu é uma atração à parte. Escolhida cuidadosamente, conta com músicas brasileiras que vão de clássicos da MPB ao rock, revisitando canções de Pixinguinha, Chico Buarque, Lulu Santos, Rita Lee e muitos outros.







O Coro: veja quem faz parte do elenco





Para fazer parte de uma série que fala sobre teatro e música, foi preciso reunir um elenco de artistas muito talentosos. Encabeçando a lista, ninguém menos que o veterano Miguel Falabella, que além de criador também assume o papel de Renato, o nome forte da companhia de teatro.

A atriz Gabriella Di Grecco, que já participou de outra produção da Disney, Bia, Um Mundo do Avesso, na qual interpreta a jovem Nora. A experiente atriz de espetáculos musicais Sara Sarres é Marita Bell; Daniel Rangel é Leandro e Karin Hils (que já foi integrante do grupo musical Rouge) é Marion.

O elenco conta ainda com Lukas Wickhaus, Luci Salutes, Graciely Junqueira, Guilherme Magon, Débora Olivieri, Micaela Díaz, Carolina Amaral, Magno Bandarz, entre outros.







Quando estreia O Coro no Disney+?





A série brasileira original O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu estreia no Disney+ em 28 de setembro. A produção se passa em São Paulo e terá dez episódios. Não deixe de acompanhar essa emocionante história musical!