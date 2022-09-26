O Coro: tudo o que você precisa saber antes de assistir à série

Chega O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu!. Saiba mais sobre a série, o enredo e o elenco dessa aventura musical.
O público poderá curtir uma nova produção original brasileira a série O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu. (*)
Criada por Miguel Falabella, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu conta, em dez episódios, a história de um grupo de jovens adultos em busca da oportunidade de fazer parte do elenco de uma famosa companhia de teatro musical de São Paulo.
Redator da trama, feita em parceria com Rosana Hermann, o multitalentoso Miguel Falabella também é diretor da série com o selo Disney+ Original Productions e realizada pela Formata Produções e Conteúdo, e pela Nonstop.
Conheça um pouco mais sobre o enredo e o elenco de O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu e se prepare para acompanhar a mais nova produção brasileira!
O Coro: conheça a história da série
O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu apresenta um grupo de jovens de diferentes origens, que veem no anúncio de um teste de elenco para fazer parte de uma respeitada companhia de teatro musical, a chance de alcançar seus sonhos e se tornarem estrelas de musicais.
Cada um à sua maneira parte para tentar uma chance no grupo. A série mostra os aspirantes a cantores-atores sendo aprovados na primeira triagem e vivendo um mix de sentimentos nos bastidores do mundo do teatro, como deslumbramento, a descoberta de novos amores, traições e o medo da rejeição, já que não sabem se serão contratados no final das audições.
A trilha sonora de O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu é uma atração à parte. Escolhida cuidadosamente, conta com músicas brasileiras que vão de clássicos da MPB ao rock, revisitando canções de Pixinguinha, Chico Buarque, Lulu Santos, Rita Lee e muitos outros.
O Coro: veja quem faz parte do elenco
Para fazer parte de uma série que fala sobre teatro e música, foi preciso reunir um elenco de artistas muito talentosos. Encabeçando a lista, ninguém menos que o veterano Miguel Falabella, que além de criador também assume o papel de Renato, o nome forte da companhia de teatro.
A atriz Gabriella Di Grecco, que já participou de outra produção da Disney, Bia, Um Mundo do Avesso, na qual interpreta a jovem Nora. A experiente atriz de espetáculos musicais Sara Sarres é Marita Bell; Daniel Rangel é Leandro e Karin Hils (que já foi integrante do grupo musical Rouge) é Marion.
O elenco conta ainda com Lukas Wickhaus, Luci Salutes, Graciely Junqueira, Guilherme Magon, Débora Olivieri, Micaela Díaz, Carolina Amaral, Magno Bandarz, entre outros.
Não perca O Coro
A produção se passa em São Paulo e terá dez episódios. Não deixe de acompanhar essa emocionante história musical!
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*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+