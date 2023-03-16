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O dia em que Shakira fez dueto com Selena Gomez em Os Feiticeiros de Waverly Place

16 de março de 2023
16 de março de 2023

A cantora colombiana que quebra recordes musicais se juntou ao elenco da série do Disney Channel. Relembre como foi essa participação!


Você se lembra da icônica cena de Selena Gomez e Shakira em Os Feiticeiros de Waverly Place? A verdade é que a cantora colombiana não se destaca só na música. Ela também fez isso atuando, com aparições esporádicas que sempre surpreenderam os fãs. 

E o melhor é que essa parceria está no Disney+! Basta dar um play no episódio 13 da temporada 3 da série chamado "Parecendo a Shakira". Nele, a artista faz uma participação mais do que especial. 

O resultado? Duas das maiores e mais poderosas estrelas do pop internacional atuando e cantando juntas! É imperdível!


Como foi a participação de Shakira em Os Feiticeiros de Waverly Place?


A série conta a história do casal Jerry (David DeLouise) e Theresa (Maria Canals-Barrera) Russo, e seus três filhos: Alex (Selena Gomez), Max (Jake T. Austin) e Justin (David Henrie).

Eles vivem como uma família comum, exceto por um detalhe: as crianças estão treinando para decidir quem será o próximo feiticeiro da turma. Isso porque o pai das crianças, Jerry , é um ex-feiticeiro também. 

O episódio começa com Jerry e Theresa viajando de férias. E, por isso, Kelbo (Jeff Garlin), um tio distante, virá para cuidar dos meninos enquanto o casal está fora. 

No entanto, quem aparece diante de Alex, Max e Justin é ninguém menos do que Shakira. A cantora diz que o ônibus de sua turnê quebrou e apenas um dueto poderá consertá-lo.

Quando Alex e Shakira começam a cantar, a colombiana se transforma no tio Kelbo. Isso porque, na verdade, a trama diz que Shakira nunca existiu.

O tio Kelbo teria “inventado” a artista anos atrás. Assim, ele poderia viver a vida de uma estrela do pop e, também, a sua própria – esquisita – existência, tudo ao mesmo tempo.

No entanto, o feitiço que ele criou está falhando e agora ele não consegue controlar quando se transforma na cantora, o que pode colocá-lo em apuros. 

Existem regras estritas sobre utilizar a magia para obter fama e fortuna e se Kelbo for pego, estará com grandes problemas. Cabe, então, a Alex e Max encontrar uma solução para impedir que seu tio se transforme em Shakira novamente!


Selena Gomez


Shakira e Selena Gomez: o dueto mais esperado


Como se a participação da cantora colombiana não bastasse para os fãs das duas artistas, Shakira e Selena protagonizam um dueto da música "Gypsy" durante o episódio. 

Veja e reveja essa divertida participação de Shakira em Os Feiticeiros de Waverly Place, e curta a série completa, com todos os seus episódios disponíveis no Disney+.

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