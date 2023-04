O Dia mais Mágico de Mickey Mouse e Minnie Mouse na Disney100: The Exhibition

Mais de 250 tesouros dos 100 anos de história da Disney.



A Disney100: The Exhinition abriu este mês no The Franklin Institute, na Filadélfia, Pensilvânia, apresentando uma exibição deslumbrante de mais de 250 tesouros dos 100 anos de história da Disney.

No dia 15 de fevereiro, os membros D23 Gold deram uma espiada na exibição, mas não foram os únicos que deram uma passada pelo museu. Nossos amigos Mickey e Minnie Mouse se juntaram à celebração de abertura, vestindo trajes deslumbrantes e platinados super festivos para sua pequena visita.







Nossos amigos deram uma olhada na galeria "Where It all Began", que celebra o início da Disney Animation, incluindo "Alice Comedies" e "Oswald the Lucky Rabbit", junto com uma certa dupla charmosa de camundongos!







Na galeria "Where Do the Stories Come From?", a dupla platinada parou para admirar a tela interativa da exibição do livro A Bela Adormecida. Embora os convidados não possam abrir o livro físico, uma tela especial os permite folhear as páginas do livro para ver versões ampliadas e animadas das páginas, apresentando belas artes feitas pela lenda da Disney Eyvind Earle.







A galeria “Where Do the Stories Come From?” destaca as fontes de inspiração para os filmes da Disney, dos contos de fadas às histórias em quadrinhos! Uma das adaptações mais famosas da Disney é Mary Poppins e os convidados podem admirar diversos acessórios do filme, incluindo o carrossel original que a própria Mary montou no número musical “Supercalifragilisticexpialidocious”.







A música é uma parte essencial e amada da magia da Disney, então, naturalmente, há uma galeria inteira dedicada aos ritmos da Disney que fazem nossos pés baterem e nossos corações cantarem!

Mickey e Minnie não puderam deixar de dançar enquanto visitavam a galeria “The Magic of Sound and Music”, mas eles também pararam para admirar algumas artes apresentadas na exposição, incluindo a arte promocional de A Branca de Neve e os Sete Anões e a arte conceitual de Encanto.







Alguns dos nossos lugares favoritos para experimentar a magia da Disney são os Parques da Disney e a Disney100: The Exhibition celebra esses lugares felizes na galeria “Your Disney World”. Além de exibir itens dos Parques da Disney do Walt Disney Archives, como um veículo da atração Matterhorn Bobsleds e um boneco Red Demon da atração Mr. Toad’s Wild Ride do Walt Disney World, a galeria também apresenta uma mesa interativa cheia de curiosidades sobre todos os Parques da Disney! (Os membros experientes da D23 Gold também podem reconhecer a arte apresentada na mesa!)

É difícil não ser dominado pela emoção e nostalgia ao explorar a Disney100: The Exhibit, até mesmo Mickey e Minnie precisaram de um momento para parar em frente da deslumbrante maquete do Castelo da Cinderela do Walt Disney World.







Mickey e Minnie não foram os únicos ícones da Disney a visitar a exibição para uma espiadinha, a lenda da Disney Bob Gurr, o Walt Disney Imagineer por trás do design de mais de 100 atrações (incluindo o veículo do Matterhorn Bobsleds exposto na galeria), parou para visitar a exibição. O Mickey e Minnie ficaram tão animados por ver o amigo que tiveram que lhe dar um grande abraço!

Nossos amigos fizeram uma rápida visita à Filadélfia para visitar a Disney100: The Exhibit, mas vocês podem vê-la no The Franklin Institute. Se você é um membro D23 Gold na Filadélfia, você pode obter um desconto no bilhete da exibição aqui.