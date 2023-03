O duelo entre Obi-Wan e Anakin no episódio final de Obi-Wan Kenobi

Mestre e Padawan se encontram novamente nesta eletrizante história Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Com uma das sequências de luta de sabres de luz mais emocionantes em toda a produção, a minissérie Obi-Wan Kenobi chega ao fim. O episódio final da obra derivada de Star Wars já está disponível com exclusividade no Disney+.

O episódio 5 acabou com o Mestre Jedi conseguindo escapar mais uma vez de Darth Vader. Enquanto isso, a Terceira Irmã descobriu sobre Luke, Owen e Tatooine.







A caçada de Darth Vader a Obi-Wan Kenobi continua





A espaçonave em que os Rebeldes, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e a jovem princesa Leia (Vivien Lyra Blair) estão é perseguida e atacada pela nave do Império.

Percebendo que dificilmente o transporte irá resistir ao ataque, Kenobi se prontifica a deixar a nave a fim de desviar a atenção de Darth Vader. E pede a Haja (Kumail Nanjiani) que leve Leia até Alderaan.

Leia, Roken (O’Shea Jackson Jr.) e os demais passageiros são contra a partida do Jedi, mas ele afirma que é o mais correto a fazer. E que somente assim, os demais terão uma chance de futuro na Galáxia.







Reva encontra forças na vingança





Após ser ferida por Vader, humilhada pelo Grande Inquisidor (Rupert Friend) e descobrir sobre Tatooine e Luke, a Terceira Irmã Reva (Moses Ingram) parte em busca do menino.

Encontrando no desejo de se vingar de Vader a força para sobreviver, ela chega ao planeta com dois sóis, onde pergunta informações sobre um fazendeiro: Owen (Joel Edgerton).

Após ser avisado que está sendo procurado, Owen corre para casa e fala para a esposa, Beru (Bonnie Piesse), que eles precisam fugir. Ela se recusa a deixar seu lar. Então, juntamente com Owen e Luke (Grant Feely), ela se prepara para a futura batalha contra Reva.







Obi-Wan Kenobi busca por Anakin, mas encontra Darth Vader





Kenobi deixa a nave da Aliança Rebelde e parte em outro transporte. Observando esse movimento, Vader decide ir atrás do Jedi pessoalmente. Os dois se encontram em um planeta rochoso e inóspito.

Começa, enfim, o grande confronto entre Mestre e Padawan. O poder de Obi-Wan está maior, e o combate entre os dois é acirrado. Porém, o Jedi ainda está em busca de Anakin (Hayden Christensen), com quem acredita ter falhado.

Vader reconhece a força de seu antigo Mestre, mas também afirma que os sentimentos dele por Anakin são sua maior fraqueza. E em uma última investida, soterra Kenobi com grandes pedaços de rocha.

Parece ser o fim do Jedi, que começa a repassar em sua mente vários momentos ao lado de Anakin — quando este era seu aprendiz — e sua consequente queda ao sucumbir ao lado sombrio da Força. E consegue reunir poder suficiente para sair de onde está e voltar a atacar.

No auge de sua fúria, Obi-Wan Kenobi atinge o inimigo, quebrando sua máscara. Ao olhar o rosto desfigurado de Anakin, Obi-Wan pede desculpas por tudo o que aconteceu ao seu pupilo.

Darth Vader, então, afirma que Obi-Wan não foi o responsável pela morte de Anakin Skywalker e, sim, ele mesmo. E que, da mesma forma, o Lorde Sith irá destruir o ex-mestre de Anakin.

Diante destas palavras, Kenobi reconhece que seu amigo e ex-Padawan está realmente morto. E se despede de Darth Vader, partindo do planeta e deixando o vilão machucado para trás.







A redenção de Reva





Enquanto isso, Reva ataca a casa de Owen e Beru à noite. Os dois tentam contê-la, mas sem sucesso. Luke consegue fugir para o deserto, mas é perseguido pela Inquisidora.

O menino até tenta se esconder entre as rochas, mas é encontrado por Reva, que o ataca. Luke fica desmaiado no chão e a ex-Youngling — nome dado às crianças sensíveis à Força — está decidida a matá-lo, como forma de se vingar de Anakin/Darth Vader.

Porém, ela lembra da Ordem 66 e a noite da execução de todos os Jedi, Padawans e Younglings, e de como se sentiu diante daquele horror.

Obi-Wan sente que o irmão de Leia está em perigo, e voa até Tatooine na tentativa de salvar o garoto. Chegando lá, ele vê Owen e Beru chamando pelo menino, mas sem resposta. Até que Reva surge, carregando Luke nos braços.

Para alegria do casal e do Jedi, o jovem está vivo. Reva diz à Obi-Wan que não conseguiu matá-lo. E que havia se transformado em alguém como Vader e desonrado a morte dos seus amigos de infância.

Kenobi, por sua vez, diz que não, que Reva honrou aquelas crianças e optou não ser como Vader. E que quem ela seria dali em diante seria escolha dela mesma.







O retorno de Leia e o final de Vader





Após todos os acontecimentos, Leia enfim retorna à Alderaan. Agora, a menina está mais confiante em seguir na vida política, para alegria dos pais adotivos, o Senador Bail Organa (Jimmy Smits) e a rainha Breha Organa (Simone Kessell).

Ela se arruma para uma visita oficial. E, para sua surpresa, é Obi-Wan quem chega a Alderaan, junto com Lola, a droide da menina. Os dois se despedem sem terem a certeza de que se verão novamente um dia.

Enquanto isso, Darth Vader retorna à sua nave. Seu mestre, Palpatine (Ian McDiarmid), começa a questionar se Vader teria mesmo condições de superar o passado e levar os planos do Império adiante.

O Lorde Sith então responde que Obi-Wan Kenobi não significa nada para ele, e que seu único mestre é Palpatine.

Veja e reveja Obi-Wan Kenobi e todos os filmes, séries e animações da franquia Star Wars exclusivamente no Disney+. E acompanhe o site da Disney Brasil para ficar por dentro de todas as novidades e curiosidades desta e de outras produções!