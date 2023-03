O easter egg que promete uma grande aparição em O Livro de Boba Fett

Alguém muito importante pode estar chegando na série





Cuidado! Este artigo contém spoilers.



Antes do último episódio da temporada de O Livro de Boba Fett sabemos que uma aparição especial acontecerá na série exclusiva do Disney+. Como? O próprio ator principal, Temuera Morrison, confirmou em entrevista ao Hollywood Reporter que várias surpresas devem chegar no sétimo capítulo da saga.



No entanto, de quem será que ele está falando? As especulações são grandes, mas o final do episódio 4, “The Gathering Storm”, deixou um easter egg que deixa bem claro quem está voltando. Se você quer saber mais, continue por sua própria conta e risco, afinal: spoilers à frente!

Nos momentos finais do quarto capítulo da série, Boba Fett (Morrison) e Fennec Shand (Ming-Na Wen) discutiram seus próximos movimentos na batalha contra o Sindicato Pyke. Essencialmente, embora Boba Fett esteja confiante de que várias outras facções criminosas em Tatooine o apoiarão a longo prazo, no curto prazo ele simplesmente não tem os números para lutar contra todas as tropas Pyke. Claro, ele tem sua gangue de Mods e o caçador de recompensas Wookiee Black Krrsantan (Carey Jones) ao seu lado. Ainda assim, não é o bastante. Então, onde Fett vai conseguir ajuda extra para acabar com os Pykes?

Enquanto Fennec e Fett conversam sobre estratégia, Fennec sugere usar parte do dinheiro de Fett para obter ajuda. Enquanto ela faz essa sugestão, o tema musical composto por Ludwig Göransson de O Mandaloriano pode ser ouvido ao fundo. Esta é a primeira vez que este tema musical foi ouvido diretamente na série de Boba Fett, o que realmente só pode significar uma coisa: Din Djarin, o Mando (interpretado por Pedro Pascal) está voltando.

Caso Fennec Shand e Boba Fett decidam contratar Mando para ajudá-los a combater o exército Pyke, claramente eles ainda precisarão de mais gente. E a resposta para esse problema pode ter sido dada no final da segunda temporada de O Mandaloriano.

Além de Mando ter dado o Baby Yoda para Luke Skywalker, o outro grande desenvolvimento do episódio em questão foi o momento em que Mando ganhou o Darksaber de Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Para grande desgosto de Bo-Katan (Katee Sackhoff), ao receber o sabre, Mando se tornou oficialmente o governante de todos os Mandalorianos.

O que isso significa é que quando Mando vier ajudar Boba Fett – porque ele obviamente ajudará – ele também trará com ele, possivelmente, um exército inteiro de outros Mandalorianos. Bo-Katan fará parte disso? Ela aprendeu a aceitar o Rei Fett? Koska Reeves (Sasha Banks) também estará lá?

Além de tudo isso, se Boba e Fennec entrarem em contato com uma grande parte dos Mandalorianos, a questão de onde esses Mandalorianos estão vindo é grande. Ao longo da série sobre Mando, tivemos algumas sugestões de que o planeta Mandalore foi abandonado ou não é mais habitável. Saberemos qual foi o seu verdadeiro destino em O Livro de Boba Fett.