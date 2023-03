O emocionante filme natalino de Jim Carrey no Disney+ que te deixará um importante ensinamento

Os Fantasmas de Scrooge se tornou um clássico de Natal e está disponível no serviço de streaming. Saiba mais!

Há filmes de Natal que trazem mensagens mais do que especiais. São elas que renovam a esperança por um mundo melhor e emocionam quem assiste. Este é o caso de Os Fantasmas de Scrooge, filme de 2009 disponível no Disney+.

Com dublagem de Jim Carrey na versão original, a animação conta com direção de Robert Zemeckis, responsável também por dirigir o remake de Pinóquio, de 2022.

Veja, abaixo, mais sobre a história e qual é mensagem deixada por Os Fantasmas de Scrooge no Disney+:





O que acontece em Os Fantasmas de Scrooge (2009)

Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) é um homem milionário e mesquinho que despreza o Natal. Após a morte de seu sócio, ele recebe a visita de um trio de fantasmas – o do Passado, do Presente e do Futuro –, que o levará para uma viagem reflexiva sobre sua vida.

Nesta imersão através de suas atitudes, Scrooge perceberá que há tempo de mudar de personalidade para que o seu redor se torne ainda mais feliz.

Qual é a mensagem de Os Fantasmas de Scrooge

Os fantasmas que surgem na vida de Scrooge apresentam mensagens de vida. Um deles é a imagem do antigo sócio dele, que o avisa sobre fatos do tempo presente, mas também lança um alerta: não há satisfação alguma sem dividir o que se tem com os outros.

Os outros dois fantasmas servem para Scrooge lembrar de como foram Natais passados e como serão as celebrações futuras, caso ele não mude de postura, deixando seu ar egoísta.





Veja filmes natalinos no Disney+

Os Fantasmas de Scrooge é um dos filmes presentes na Coleção Boas Festas, que possui dezenas de produções dedicadas ao Natal. Todos eles estão disponíveis no Disney+.