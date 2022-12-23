Cancel
Novidades Disney+

O emocionante filme natalino de Jim Carrey no Disney+ que te deixará um importante ensinamento

23 de dezembro de 2022
23 de dezembro de 2022

Os Fantasmas de Scrooge se tornou um clássico de Natal e está disponível no serviço de streaming. Saiba mais!


filmes de Natal que trazem mensagens mais do que especiais. São elas que renovam a esperança por um mundo melhor e emocionam quem assiste. Este é o caso de Os Fantasmas de Scrooge, filme de 2009 disponível no Disney+.

Com dublagem de Jim Carrey na versão original, a animação conta com direção de Robert Zemeckis, responsável também por dirigir o remake de Pinóquio, de 2022.

Veja, abaixo, mais sobre a história e qual é mensagem deixada por Os Fantasmas de Scrooge no Disney+:

Os Fantasmas de Scrooge

O que acontece em Os Fantasmas de Scrooge (2009)

Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) é um homem milionário e mesquinho que despreza o Natal. Após a morte de seu sócio, ele recebe a visita de um trio de fantasmas – o do Passado, do Presente e do Futuro –, que o levará para uma viagem reflexiva sobre sua vida.

Nesta imersão através de suas atitudes, Scrooge perceberá que há tempo de mudar de personalidade para que o seu redor se torne ainda mais feliz.

Qual é a mensagem de Os Fantasmas de Scrooge

Os fantasmas que surgem na vida de Scrooge apresentam mensagens de vida. Um deles é a imagem do antigo sócio dele, que o avisa sobre fatos do tempo presente, mas também lança um alerta: não há satisfação alguma sem dividir o que se tem com os outros.

Os outros dois fantasmas servem para Scrooge lembrar de como foram Natais passados e como serão as celebrações futuras, caso ele não mude de postura, deixando seu ar egoísta.

Veja filmes natalinos no Disney+

Os Fantasmas de Scrooge é um dos filmes presentes na Coleção Boas Festas, que possui dezenas de produções dedicadas ao Natal. Todos eles estão disponíveis no Disney+.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set