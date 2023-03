O filme com Mickey Mouse que é ideal para receber o outono

A produção de 24 minutos transporta você para uma das paisagens mais bonitas do ano.



O outono é uma das estações do ano mais esperadas pelos amantes das temperaturas amenas. E claro que Mickey Mouse tem uma forma muito especial de recebê-lo, no divertido curta O Maravilhoso Outono do Mickey Mouse, disponível no Disney+.

O fim do verão ocorre com o equinócio, fenômeno astronômico em que a duração do dia coincide com a noite em todos os lugares da Terra, exceto nos pólos. Com isso, enquanto no norte se celebra a primavera, no hemisfério sul se comemora a chegada do outono.

Esta é, sem dúvida, uma estação de mudanças importantes. E também é quando muitos começam a procurar as roupas mais quentinhas do armário!

E para começar a aproveitar o período, saiba mais sobre O Maravilhoso Outono do Mickey Mouse!







Mickey Mouse enfrenta seu passado em O Maravilhoso Outono do Mickey Mouse





"Finalmente chegou a hora do suéter!". Esta é apenas uma das frases que Mickey Mouse canta com seus amigos em O Maravilhoso Outono de Mickey Mouse, curta-metragem de 2022.

À medida que as folhas caem ao seu redor, o grupo está determinado a encontrar uma fazenda que Mickey herdou.

Para sorte de todos, eles chegam na cidade bem no dia da festa da colheita de abóboras, onde há diversão de todo tipo: festas, desfiles e concursos. Tudo é só alegria! No entanto, ao conhecerem na tal fazenda, a coisa muda de cenário.

A casa está caindo aos pedaços e os fantasmas do passado do protagonista o expõem diante de todos os habitantes do local.

Acontece que, alguém de sua família chamado "Culpepper Mouse", foi listado como o pior fazendeiro do lugar! Agora, todos estão de olho em Mickey – que está disposto a desfazer os fracassos que o perseguem.

Aproveite este especial e todo o conteúdo do Mickey Mouse e seus amigos em séries, filmes e curtas que você pode curtir no catálogo Disney+.