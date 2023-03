O guia que você precisa para entender tudo sobre o universo de Ms. Marvel

Confira detalhes e curiosidades que vão te mostrar o porquê de a nova produção da Marvel Studios ser um sucesso.



No último dia 8 de junho, o primeiro episódio de Ms. Marvel estreou com exclusividade no Disney+. A história da jovem Kamala Khan, vivida pela atriz Iman Vellani, uma jovem de 16 anos fã de games, cultura pop e dos super-heróis da Marvel, já conquistou muita gente.

Se você ainda não começou a acompanhar esta aventura, ou se tem alguma dúvida sobre essa divertida personagem, confira a seguir tudo o que é preciso saber sobre Ms. Marvel:





A criadora da HQ de Ms. Marvel também está envolvida na série





A personagem Kamala Khan/Ms. Marvel nasceu nos quadrinhos em 2013, pelas mãos de Sana Amanat. Assim como sua criação, Amanat também é filha de imigrantes paquistaneses e cresceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Dessa experiência pessoal, surgiu Kamala, a primeira personagem muçulmana da Marvel, em parceria com a escritora G. Willow Wilson, o artista Adrian Alphona e o redator Stephen Wacker. E o primeiro quadrinho se esgotou rapidamente.

Pois bem, atualmente em sua sétima edição, “Ms. Marvel” se tornou uma das coleções mais vendidas da Marvel. E quando surgiu a oportunidade de levar esta sensível história para as telas, Sana Amanat fez questão de se envolver no projeto, assumindo a produção executiva ao lado de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Adil El Arbi, Bilall Fallah e Bisha K. Ali.







Ms. Marvel traz uma heroína que é “gente como a gente”





Mesmo sendo super-heróis, os personagens da Marvel também tem falhas, dúvidas, medos. É essa vulnerabilidade que confere a eles humanidade e faz com que os fãs se reconheçam nessas personalidades, conectando-se cada vez mais com seus preferidos.

Em Ms. Marvel não é diferente. Antes de ser uma super-heroína, Kamala Khan é uma adolescente que precisa lidar com os desafios da idade. Além de enfrentar vilões, ela precisa definir o que fará na universidade, enfrentar o bullying na escola, sobreviver ao Ensino Médio e lidar com sua vida amorosa.

Ou seja, temas com os quais qualquer adolescente — ou pessoa que tenha passado pela adolescência — vai se reconhecer e simpatizar. Tal qual Peter Parker em Homem-Aranha, por exemplo.

Até Iman Vellani ficou impressionada com a empatia que desenvolveu pela personagem. No curta documental Ms. Marvel: Guia Para Fãs (disponível no Disney+), ela declara que se apaixonou instantaneamente por este aspecto de Ms. Marvel: “Ela era tão cativante, engraçada e tinha os mesmos problemas que eu!”.







Ms. Marvel foi pensada para manter a autenticidade da personagem e de sua história





A ideia de manter a representatividade em Ms. Marvel não se limitou à história de Kamala frente às câmeras.

Segundo Bilall Fallah, um dos co-diretores da série, desde o princípio a ideia era romper com os estereótipos das caracterizações de Hollywood de uma família muçulmana paquistanesa do sul da Ásia. “Queríamos que fossem personagens realistas, modernos, de pessoas com nuances que todos pudessem se identificar”.

Fallah divide a direção de Ms. Marvel com Adil El Arbi, Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. Sobre a autenticidade na série, Menon ainda acrescenta: “Eu instantaneamente me apaixonei pelo conceito que a Marvel Studios estava criando de um novo super-herói, que era essa jovem adolescente muçulmana do sul da Ásia, na qual eu e muitos de meus amigos podíamos nos ver”.







Iman Vellani é super fã de Ms. Marvel





Imagine passar a infância admirando histórias de super-heróis e, quando crescer, se transformar em uma super-heroína de verdade — em para uma produção de streaming? Parece enredo de seriado, mas foi exatamente o que aconteceu com Iman Vellani, a Ms. Marvel.

No curta documental sobre a série, ela conta que, quando criança, também criou sua própria fantasia de Ms. Marvel. Essa relação de proximidade com o universo da Marvel aliada a seu talento e frescor como atriz fizeram com que os realizadores da série não pensassem duas vezes ao selecionar a jovem para o papel principal.





Ms. Marvel também traz outros personagens ao Universo Cinematográfico Marvel





Muito se fala em Kamala Khan, afinal, ela é a própria super-heroína que dá nome à produção. Porém Ms. Marvel também introduz novos e empolgantes personagens ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

E neste quesito, a diversidade se manteve — tanto diante, quanto por trás das câmeras. Para começar, conhecemos a família de Kamala, formada por seus pais, Yusuf (Mohan Kapur) e Muneeba (Zenobia Shroff) e seu irmão mais velho Aamir (Saagar Shaikh).

Uma adolescente não sobrevive ao Ensino Médio sem seus amigos, certo? E aqui Bruno (Matt Lintz) e Nakia (Yasmeen Fletcher) cumprem a função de aliados da super-heroína. Por fim, a série também traz Kamran (Rish Shah), um garoto bonito e sensível, com quem Kamala se conectará profunda e imediatamente.

Acompanhe semanalmente, sempre às quartas-feiras, um novo episódio de Ms. Marvel, que acaba de estrear no Disney+. E não perca nenhuma novidade da nova série da Marvel Studios no site oficial da Disney Brasil.