O Melhor do Mundo: conheça os protagonistas da comédia musical que estreia no Disney+

O filme é produzido pelo diretor do musical Hamilton e promete levar muito humor, diversão e hip-hop aos assinantes do Disney+.



O longa-metragem musical O Melhor do Mundo estreia dia 23 de junho, exclusivamente no Disney+. Misturando humor e hip-hop, a produção é uma criação de Utkarsh Ambudkar.

Ambudkar é conhecido por seu trabalho em produções como A Garota da Lua, da Marvel, além de Free Guy e The Dropout (ambos disponíveis no Star+).

Em O Melhor do Mundo, além de protagonizar o filme, Utkarsh Ambudkar co-escreveu o roteiro, contribuiu com música e foi produtor executivo.









A inspiração de Utkarsh Ambudkar para O Melhor do Mundo





Com uma longa trajetória na música e no hip-hop, Ambudkar está no meio artístico desde os 17 anos. Sua atuação na Broadway lhe rendeu um prêmio Tony® e, inclusive, ele já cantou em uma cerimônia do Oscar®. Tudo isso o inspirou a fazer um filme musical sobre o gênero.

Em O Melhor do Mundo, Utkarsh vive Suresh, rapper e pai do jovem Prem Patel, que encontra um jeito de ajudar o filho a enfrentar a crise que ele está enfrentando na escola.





Manny Magnus vive o gênio Prem Patel em O Melhor do Mundo



Além de Ambudkar, o musical reúne um time de talentosos profissionais da música, teatro, cinema e televisão. E coube ao jovem Manny Magnus viver o protagonista Prem Patel.

Prem é um menino de 12 anos que é um verdadeiro gênio da matemática. Enquanto ele lida com uma tumultuada adolescência em uma escola nova, ele descobre que Suresh, seu falecido pai, era um rapper famoso. O jovem, então, busca saber mais sobre a vida e paixões dele.

Embora as ações de Prem pareçam inconsequentes – e a forma mais rápida dele perder tudo – o jovem, incentivado por fantasias repletas de música, está determinado a descobrir se tem mesmo o hip-hop em seu DNA.





Deixe-se levar pelo flow do hip-hop em O Melhor do Mundo, no Disney+



Além de Ambudkar e Magnus, O Melhor do Mundo traz Punam Patel, Jake Choi, Max Malas, Piper Wallace, Kayla Njeri, Dorian Giordano, Kathryn Greenwood, Christopher Jackson e Doug E. Fresh em seu elenco.

O musical foi escrito por Jamie King e Ambudkar, com canções originais de Ambudkar e Charlie Wilder. Thomas Kail, que dirigiu o sucesso da Broadway, Hamilton, e produziu e dirigiu a versão cinematográfica de 2020, e Kate Sullivan assumem a produção do filme.

O Melhor do Mundo estreia no dia 23 de junho, com exclusividade no Disney+.