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NOVIDADES MARVEL

O que acontece com Peter Quill no final de Guardiões da Galáxia Vol. 3

12 de maio de 2023
12 de maio de 2023

Descubra o destino do personagem interpretado por Chris Pratt. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Embora todos os Guardiões da Galáxia sejam muito importantes e cada um tenha sua própria contribuição para o grupo, desde o primeiro filme da saga, lançado em 2014, está claro que Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) é o líder da equipe.

Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, já disponível nos cinemas de todo o Brasil, Peter embarca em uma última grande aventura para salvar a vida de seu grande amigo e parceiro Rocket (voz de Bradley Cooper).

No início do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o personagem interpretado por Chris Pratt está muito triste com a perda de Gamora (Zoë Saldaña). Ela foi morta por Thanos (Josh Brolin) e a sua nova versão vista na história não se lembra do passado que viveu com os Guardiões.

Ao final, Peter decide fazer algumas mudanças em sua vida. Saiba mais!

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Guardiões da Galáxia Vol. 3: o que acontece com Peter Quill no final do filme? 

Depois de uma missão difícil, os Guardiões finalmente conseguem salvar a vida de Rocket

Reunidos em Luganenhum, Peter Quill anuncia aos seus companheiros de equipe que deixará seu lugar no grupo, nomeando Rocket como o novo líder. 

No final de Guardiões da Galáxia Vol. 3, Star-Lord volta à Terra em busca de seu avô. O reencontro é uma das cenas mais emocionantes!

Na segunda cena pós-créditos, o público assiste à continuação da vida familiar de Peter. Depois dessa pequena cena, uma legenda pode ser lida na tela: "O lendário Star-Lord retornará". 

Assista a Guardiões da Galáxia Vol. 3 no cinema

Acesse a página oficial de lançamento e garanta o seu lugar no cinema para ver Guardiões da Galáxia Vol. 3.

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