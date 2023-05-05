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O que acontece nas cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia: Volume 3

5 de maio de 2023
5 de maio de 2023

Descubra quais personagens aparecem nas cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia: Volume 3. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Guardiões da Galáxia: Volume 3 já está disponível para ser visto no cinema e, como todo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), também tem cenas pós-créditos.

Na verdade, ele tem não apenas uma, mas duas. Se você quer saber a explicação dessas cenas adicionais, descubra abaixo! 

Guardiões da Galáxia Rocket


Guardiões da Galáxia: Volume 3: o que acontece na primeira cena pós-créditos


Na primeira cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia: Volume 3, vemos o novo grupo liderado por Rocket (Bradley Cooper), que inclui Groot (Vin Diesel), Kraglin (Sean Gunn), Adam Warlock (Will Poulter), Cosmo, o Cão Espacial (Maria Bakalova), Blurp e uma das garotas que foram resgatadas da nave do Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji) no filme. 

Enquanto esperam para entrar em ação, eles conversam sobre músicas favoritas. E, em uma referência ao primeiro filme da saga, Rocket toca uma de suas preferidas: "Come and get your love". 

Mas o momento de descanso acabou. Os habitantes do planeta em que eles estão começam a se desesperar, pois novos inimigos estão se aproximando

Os detalhes da segunda cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia: Volume 3


A segunda cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia: Volume 3 traz Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) sentado à mesa da cozinha ao lado de seu avô.

Os dois conversam enquanto o personagem de Chris Pratt lê o jornal. Na primeira página, há uma notícia sobre Kevin Bacon sendo abduzido por alienígenas, em uma clara referência a Guardiões da Galáxia: Especial de Festas (2022), produção disponível no Disney+.

"O lendário Star-Lord retornará" é a frase que aparece na tela após essa cena. 

Guardiões da Galáxia Volume 3


Não perca Guardiões da Galáxia: Volume 3 nos cinemas


Garanta o seu ingresso na página oficial de lançamento para ver Guardiões da Galáxia: Volume 3 na tela do cinema.

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