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Novidades Disney

O que acontece nas cenas pós-créditos de Lightyear?

25 de julho de 2022
25 de julho de 2022

As cenas pós-créditos do filme estrelado pelo Guardião do Espaço trazem revelações importantes. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O filme Lightyear continua disponível nos cinemas, mas falta cada vez menos tempo antes de ele “aterrissar” no Disney+. Quem assistiu à produção não só se apaixonou pelo grupo de recrutas ambiciosos, como também riu e se surpreendeu com as cenas pós-créditos que deixaram grandes revelações.

Mas você sabe quantas cenas pós-créditos têm Lightyear? O filme tem três informações adicionais: uma estrelada pelo Comandante Burnside, outra pelo robô Eric e a última, mais chocante, pelo vilão Zurg.

Lightyear


O que acontece nas cenas pós-créditos de Lightyear?

Na primeira cena pós-créditos de Lightyear vemos que tudo voltou ao normal no planeta em que habitam. Enquanto Burnside, o novo chefe dos guardiões do espaço, toma uma xícara de chá, um inseto gigante surpreende e assusta: tenta penetrar no escudo de força que protege a população. Mas o mesmo escudo a laser acaba por eliminá-lo.

A segunda cena pós-créditos é cômica. Eric, o robô que muitas vezes está procrastinando em suas tarefas designadas, finalmente descobre a melhor rota para chegar à nave que a equipe estava procurando originalmente... Mas é tarde demais!

Já a terceira cena pós-crédito trouxe uma revelação aterrorizante. Enquanto vimos sua nave explodir, uma silhueta subindo novamente indica que Zurg, vilão de Lightyear, não está morto.

Lightyear


Sobre o que é Lightyear?

Lightyear é a aventura de ficção-científica e, ao mesmo tempo, a história de origem de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story.

O filme segue as aventuras do lendário Guardião do Espaço depois que ele foi abandonado em um planeta hostil, a 4,2 milhões de anos-luz da Terra, junto com seu comandante e sua tripulação.

Enquanto Buzz tenta encontrar seu caminho de volta no espaço e no tempo, ele é acompanhado por um grupo de recrutas ambiciosos e por Sox, um companheiro gato-robô. A chegada de Zurg complica as coisas e ameaça a missão, com sua presença imponente e seu exército de robôs implacáveis ​​e sua misteriosa agenda.


Lightyear


Quando Lightyear chega ao Disney+

Lightyear chega ao Disney+ em 3 de agosto para que você possa conferir as novas aventuras de Buzz e os outros personagens que já o cativaram a tela grande. 

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