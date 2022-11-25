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O que aconteceu em Willow? 3 momentos principais do filme para relembrar

25 de novembro de 2022
25 de novembro de 2022

O filme de 1988 apresentou as aventuras de Willow Ufgood, mas… o que você lembra dessa produção? Refresque sua memória!


Em 1988, o público conheceu o jovem e valente Willow Ufgood (Warwick Davis). No filme de fantasia e aventuras Willow, o protagonista cumpre um papel essencial na hora de enfrentar as forças do mal.

Como já passaram mais de 30 anos desde sua estreia, é possível que você não se lembre de alguns dos acontecimentos da trama. Por isso, reveja os 3 momentos principais do filme para refrescar a memória e curtir o novo filme.


1) Sobre o que trata o filme Willow

O filme apresenta uma mulher que é prisioneira da Rainha Bavmorda (Jean Marsh). Em um calabouço, ela dá a luz a um menino que, segundo uma antiga profecia, acabaria com o reinado dessa malvada vilã.

O bebê consegue se salvar da rainha, sendo jogado em um rio. A correnteza leva o menino para um povoado de anões, onde vive Willow Ufgood (Warwick Davis), um fazendeiro e aprendiz de mago.

Ele une forças com Madmartigan (Val Kilmer), um grande espadachim, que fará uma viagem até uma terra envolvida por magia e monstros a fim de salvar a vida de uma pequena princesa.

Quando os servos de Bavmorda descobrem o paradeiro do filho da prisioneira, Willow e Madmartigan iniciam uma difícil travessia para cumprir com a profecia.


2) Quem está no elenco de Willow

Além de Warwick Davis, Val Kilmer e Jean Marsh, o elenco de Willow conta com Joanne Whalley como Sorsha, Patricia Hayes como Fin Raziel e Billy Barty como High Aldwin.

Pat Roach vive o General Kael, Gavan O'Herlihy como Airk Thaughbaer, Julie Peters como Kaiya Ufgood, e David J. Steinberg como Meegosh.


3) As indicações ao Oscar® que Willow recebeu

Willow possui a direção do ganhador do Oscar® Ron Howard e é uma história original escrita por George Lucas.

Em 1989, o filme recebeu indicações ao Oscar® nas categorias Melhores Efeitos Visuais e Melhor Edição de Som.

Willow tem sua própria série original 

Grandes novidades chegam para os fãs que ficaram com vontade de conhecer mais sobre a história de Willow Ufgood. A série apresenta uma nova trama que acontece 20 anos depois dos fatos ocorridos no filme e está ambientada em um mundo de duendes, magos, trolls e outras criaturas místicas.

A aventura continua enquanto um improvável grupo de heróis embarca em uma perigosa jornada até lugares que vão além de seu lar, e onde deverão enfrentar seus demônios interiores, unindo-se para salvar o mundo.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

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