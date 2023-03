O que assistir com as crianças no Disney+: 4 séries ideais para curtir com os pequenos 

A cachorrinha de Bluey, os amigos de Spidey e outros queridos personagens infantis te esperam no catálogo do serviço de streaming. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Seja para curtir as férias ou os momentos de tempo livre, a companhia dos divertidos personagens da Disney é sempre bem-vinda! E o que não falta são boas opções de séries infantis para curtir com a garotada no Disney+.

Os pequenos estão com sorte, porque o catálogo do streaming conta várias produções ideais para curtir com toda a família, seja aos poucos ou em modo “maratona”, dependendo do pique do momento. Confira a seleção de séries, a seguir, e prepare a pipoca!







Bluey





A adorável cadela Bluey convida as crianças a desfrutar de aventuras únicas ao longo das três temporadas da série animada Bluey, que conta com personagens carismáticos, bela animação e histórias emocionantes.

Movidos pela pura imaginação, os episódios levam as crianças a aprender valores essenciais e, ainda, trazem algumas curiosidades sobre a cultura australiana. Tudo a partir de um elenco adorável de personagens, como a irmã de Bluey, Bingo; o seu pai, Bandit e sua mãe, Chilli.







Spidey e seus Amigos Espetaculares

Se falarmos de aventuras, ninguém as vive como o próprio Homem-Aranha. Juntamente com Miles Morales, Gwen Stacy e outros super-heróis dos Estúdios Marvel, Spidey e seus Amigos Espetaculares é uma oportunidade ideal para descobrir este mundo cheio desafios, vilões e parceiros.

Com participações de alguns Vingadores, como Homem de Ferro e Hulk, a série Spidey e seus Amigos Espetaculares garante muitas risadas e muita diversão.







Mickey Mouse Funhouse

Os fãs do personagem mais clássico da Disney, Mickey Mouse, podem acompanhá-lo em suas aventuras mais engraçadas até hoje em sua renovada Mickey Mouse Funhouse. A Minnie, o Pato Donald, o Pateta, a Margarida e outros amigos da turma convidam os pequenos a dar asas à imaginação e criar os cenários mais impressionantes.

Além disso, Mickey e seus amigos protagonizam vários episódios divertidos e educativos para crianças de todas as idades que queiram se distrair, aprender e brincar.







Chibi Tiny Tales

Para quem pensou que as séries e filmes da Disney não poderiam ser ainda mais fofos, esta série infantil é uma grande surpresa. Heróis e vilões de clássicos como Enrolados, Moana, Descendentes e High School Musical protagonizam pequenas histórias em versões infantis adoráveis ​​em uma coleção de curtas cheios de cores e risos.