O que assistir em março no Disney+

Super-heróis sombrios, musicais e muitas emoções estão chegando à plataforma. Confira!





Embora as férias tenham ficado para trás, o Disney+ continua expandindo seu catálogo com grandes estreias para que você possa sempre fazer uma pausa e curtir a magia de nossa plataforma. Março chega com muito conteúdo novo para todos os públicos:

Amor Sublime Amor

Depois de criar inúmeras histórias mágicas, Steven Spielberg reinventou o icônico musical para contar a história de Tony e Maria através de uma nova perspectiva. A nova versão do clássico, além de trazer um dos melhores diretores do cinema, recebeu sete indicações ao Oscar deste ano.



Cavaleiro da Lua

Outros que voltam de merecidas férias são os super-heróis da Marvel, que em 2022 continuarão explodindo o Universo Cinematográfico com novas séries. Oscar Isaac (Star Wars) vai estrelar Cavaleiro da Lua a partir de março. Ele vai apresentar um personagem muito singular do MCU e deixar forças estranhas e deuses egípcios para o multiverso.



Red: Crescer é uma fera

O novo projeto de Domee Shi, diretora do célebre curta Bao, é um filme imperdível. A nova aventura da Pixar tem como protagonista Mei Lee, uma garota que passa por mudanças drásticas em seu corpo quando tem dificuldade em controlar suas emoções. A mudança é assustadora, mas ela e seus amigos tentarão entender essa estranha novidade em sua vida.

Além disso, os fãs de vampiros e drama teen também poderão curtir todos os episódios de Heirs of the Night, se tiverem coragem. Março é outro mês que se aproveita mais com o conteúdo Disney+. Por qual opção você está mais ansioso para as próximas semanas?