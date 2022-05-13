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O que é o Darkhold, para que serve e o que aconteceu com ele em WandaVision

13 de maio de 2022
13 de maio de 2022

Saiba mais sobre o Darkhold, um poderoso artefato mágico que aparece nas cenas finais da série dos Estúdios Marvel, disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O Darkhold, também conhecido como o Livro dos Condenados, é um livro místico que possui conhecimento infinito e vem da dimensão do Inferno. Em WandaVision, essa perigosa sabedoria mágica aparece nos últimos episódios da série, disponível no Disney+.

Wanda Maximoff WandaVision


WandaVision: para que serve o Darkhold

O Darkhhold é um livro de magia que serve para que seus leitores consigam obter o que mais desejam. Vindo da dimensão do Inferno, o conhecimento do livro permitiu que a bruxa Agatha Harkness (Kathryn Hahn) aumentasse seu conhecimento mágico em Westview, a cidade onde Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) produziu uma enorme anomalia mágica, que a S.H.I.E.L.D. investigaram e tentaram abater a todo custo.


Agatha Harkness WandaVision


WandaVision: o que acontece com o Darkhold 

Enquanto ficava de olho nas atitudes de Wanda em Westview, Harkness manteve o Darkhold escondido no porão de sua casa. Depois de confessar sua verdadeira identidade à protagonista, Harkness explica para Wanda que o Darkhold tem uma seção inteiramente dedicada à mítica Feiticeira Escarlate.

Depois de derrotar Harkness e usando ilusão mágica em Westview (o que a fez perder sua família também), Wanda Maximoff manteve o livro com ela e começou a estudá-lo para aprender mais sobre seu verdadeiro poder.

Agatha Harkness Wanda Maximoff WandaVision


A história de Wanda Maximoff continua em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Quem quiser saber mais sobre as aventuras de Wanda Maximoff, é possível vê-la em ação no novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU): Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, disponível em todos os cinemas do país.

Wanda Maximoff Bruja Escarlata Doctor Strange en el Multiverso de la Locura


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