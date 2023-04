O que é o Sabre Negro que aparece em The Mandalorian?

Conheça mais detalhes sobre o objeto-chave para a trama da série Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Como em todos os filmes e séries do universo Star Wars, em The Mandalorian também existem os sabres de luz que são muito importantes para o desenrolar da história.

No caso da série disponível no Disney+ e estrelada por Pedro Pascal, o mais importante e marcante de todos é o Sabre Negro – também conhecido como Dark Saber.

The Mandalorian: o que é o Sabre Negro



O Sabre Negro é um antigo sabre de luz que serve como um poderoso símbolo de liderança para os mandalorianos. É uma arma única, com uma lâmina de energia negra alinhada com uma borda branca.

Embora tenha muita importância em The Mandalorian, a primeira aparição do Dark Saber foi na série Star Wars: The Clone Wars, e depois em Star Wars: Rebels.

Na série animada, a última pessoa a possuir a arma foi Bo-Katan Kryze. No entanto, no final da 1ª temporada de The Mandalorian, o Sabre Negro aparece nas mãos de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), um oficial do Império.

Na 2ª temporada da série, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) tenta recuperá-lo, mas é Din Djarin (Pedro Pascal) quem consegue tirá-lo de Gideon.

The Mandalorian, série da Lucasfilm, já está disponível no Disney+. A nova temporada terá 8 episódios, que estreiam todas as quartas-feiras no streaming.