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NOVIDADES STAR WARS

O que é o Sabre Negro que aparece em The Mandalorian?

7 de abril de 2023
7 de abril de 2023

Conheça mais detalhes sobre o objeto-chave para a trama da série Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Como em todos os filmes e séries do universo Star Wars, em The Mandalorian também existem os sabres de luz que são muito importantes para o desenrolar da história.

No caso da série disponível no Disney+ e estrelada por Pedro Pascal, o mais importante e marcante de todos é o Sabre Negro – também conhecido como Dark Saber

Descubra, a seguir, mais detalhes sobre esse objeto e por que ele é importante para a série:

The Mandalorian

The Mandalorian: o que é o Sabre Negro


O Sabre Negro é um antigo sabre de luz que serve como um poderoso símbolo de liderança para os mandalorianos. É uma arma única, com uma lâmina de energia negra alinhada com uma borda branca.

Embora tenha muita importância em The Mandalorian, a primeira aparição do Dark Saber foi na série Star Wars: The Clone Wars, e depois em Star Wars: Rebels.

Na série animada, a última pessoa a possuir a arma foi Bo-Katan Kryze. No entanto, no final da 1ª temporada de The Mandalorian, o Sabre Negro aparece nas mãos de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), um oficial do Império.

Na 2ª temporada da série, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) tenta recuperá-lo, mas é Din Djarin (Pedro Pascal) quem consegue tirá-lo de Gideon.

É na 3ª e atual temporada de The Mandalorian que Bo-Katan tem a possibilidade de usar o Sabre Negro novamente, no momento em que ela precisa resgatar Din e passa a usar novamente o poderoso objeto.


Saiba mais sobre o Dark Saber The Mandalorian, no Disney+


The Mandalorian, série da Lucasfilm, já está disponível no Disney+. A nova temporada terá 8 episódios, que estreiam todas as quartas-feiras no streaming. Os quatro primeiros já estão online. Não perca!

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