O que esperar da nova temporada de Eu Sou Groot no Disney+?

Os novos episódios da fofíssima série da Marvel Studios estreia no serviço de streaming no dia 6 de setembro.



Neste dia 6 de setembro, a 2ª temporada de Eu Sou Groot chega ao Disney+ com cinco novos curtas que apresentarão novas e divertidas aventuras do querido personagem da Marvel Studios.

Quais serão os próximos destinos desta árvore rebelde que conquistou a todos como um dos Guardiões da Galáxia?









'Eu sou Groot' | Trailer Oficial | Temporada 2 | Disney+



Eu Sou Groot: veja a temporada 2 no Disney+



Desta vez, Baby Groot explora o universo e muito mais a bordo das naves espaciais dos Guardiões, ficando cara a cara – ou seria nariz a nariz? – com novas criaturas e ambientes coloridos.

O ator Vin Diesel volta a emprestar sua voz a Groot nestes outros cinco curtas totalmente inéditos – todos escritos e dirigidos mais uma vez por Kirsten Lepore.

Eu Sou Groot é produzido por Craig Rittenbaum e Alex Scharf; com Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Kirsten Lepore como produtores executivos.

Os novos episódios de Eu Sou Groot estreiam com exclusividade no Disney+ no dia 6 de setembro. Aproveite para maratonar a temporada anterior e conferir toda a trilogia Guardiões da Galáxia no streaming!

Para ficar por dentro de todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!