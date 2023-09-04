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O que esperar da nova temporada de Eu Sou Groot no Disney+?

4 de setembro de 2023
4 de setembro de 2023

Os novos episódios da fofíssima série da Marvel Studios estreia no serviço de streaming no dia 6 de setembro. 


Neste dia 6 de setembro, a 2ª temporada de Eu Sou Groot chega ao Disney+ com cinco novos curtas que apresentarão novas e divertidas aventuras do querido personagem da Marvel Studios.

Quais serão os próximos destinos desta árvore rebelde que conquistou a todos como um dos Guardiões da Galáxia?



'Eu sou Groot' | Trailer Oficial | Temporada 2 | Disney+


Eu Sou Groot: veja a temporada 2 no Disney+


Desta vez, Baby Groot explora o universo e muito mais a bordo das naves espaciais dos Guardiões, ficando cara a cara – ou seria nariz a nariz? – com novas criaturas e ambientes coloridos.

O ator Vin Diesel volta a emprestar sua voz a Groot nestes outros cinco curtas totalmente inéditos – todos escritos e dirigidos mais uma vez por Kirsten Lepore.

Eu Sou Groot é produzido por Craig Rittenbaum e Alex Scharf; com Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Kirsten Lepore como produtores executivos.

Os novos episódios de Eu Sou Groot estreiam com exclusividade no Disney+ no dia 6 de setembro. Aproveite para maratonar a temporada anterior e conferir toda a trilogia Guardiões da Galáxia no streaming!

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