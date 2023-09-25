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O que esperar da temporada 2 de Tudo Igual... SQN!

25 de setembro de 2023
25 de setembro de 2023

Série original brasileira do Disney+ volta com novos episódios no dia 27 de setembro. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Carol (Gabriella Saraivah) e suas amigas estão voltando para mais uma temporada de Tudo Igual…SQN! E, de igual mesmo, só o fato de que a série original brasileira é exclusiva do Disney+. Tirando isso, muita coisa mudou na vida dessa galerinha.

Beth (Miá Mello), mãe de Carol, casou com Carlos (Kiko Pissolato), pai de Tomás (Daniel Botelho). E agora todo mundo vive no mesmo apartamento. 

Mas algo inesperado aconteceu entre Carol e Thomas após a cerimônia. O problema é que ele era o ficante da melhor amiga de Carol, Beta (Ana Jeckel).

Tudo Igual...SQN!


Tudo Igual… SQN!: nova temporada, novos sentimentos


A temporada 2 de Tudo Igual…SQN! começa logo após os eventos do casamento de Beth e Carlos. Agora, Carol e seus amigos terão que tomar decisões sérias, e entender o que há de bom e de ruim na famosa vida adulta

Ou seja, nos novos episódios, a turma vai começar a pensar no valor do amor e das amizades em seus relacionamentos. E também vão começar a entender o peso da responsabilidade dos próprios atos. 

Tudo Igual… SQN! é uma série original produzida pelo Disney+ Original Productions e realizada pela Cinefilm. A temporada 2 também é baseada no livro “Na porta ao lado”, de Luly Trigo, que também assina o roteiro ao lado de André Rodrigues

Os novos episódios de Tudo Igual… SQN! estreiam dia 27 de setembro, somente no Disney+. Não perca!

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