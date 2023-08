O que esperar da temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical?

Os novos episódios marcam também a despedida da premiada série musical inspirada na trilogia High School Musical.



As aulas estão perto de retornar na escola East High com a chegada da temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+. Os novos episódios estreiam no serviço de streaming no dia 9 de agosto.

Esta também será a temporada final da série, que conquistou fãs em todo o mundo e marcou a música pop internacional. E claro que a despedida será em grande estilo!

A seguir, confira o que esperar da temporada final de High School Musical: A Série: O Musical:









Qual será a história de High School Musical: A Série: O Musical?



Na temporada anterior, acompanhamos um verão épico que os Wildcats viveram no Acampamento Shallow Lake. Agora, os alunos estão de volta ao East High, onde se preparam para encenar High School Musical 3: Ano da Formatura.

No entanto, os planos são interrompidos com a notícia de que a Disney decidiu fazer o aguardadíssimo filme High School Musical 4: A Reunião na amada escola de todos eles. Como será que eles vão lidar com a novidade?





High School Musical: A Série: O Musical vem com novidades



A temporada final de High School Musical: A Série: O Musical também contará com a presença de atores da trilogia que originou a série, de volta a seus personagens.

Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh interpretarão a si mesmos, revivendo seus papéis em High School Musical como Chad Danforth, Taylor McKessie, Ryan Evans, Coach Jack Bolton, Sra. Darbus e Martha Cox, respectivamente.

Além disso, a trilha sonora promete grandes emoções, com direito a um número musical de abertura cantado por Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel e Kaycee Stroh.









Confira a nova temporada de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+



A produção é estrelada por Joshua Bassett (como Ricky), Sofia Wylie (como Gina), Dara Reneé (como Kourtney), Julia Lester (como Ashlyn), Frankie Rodriguez (como Carlos), Kate Reinders (como Miss Jenn) e Liamani Segura (como Emmy).

Também participam Kylie Cantrall (Dani), Matthew Sato (Mack), Caitlin Reilly (Quinn) e Vasthy Mompoint (Krystal), bem como Mark St. Cyr (Sr. Mazzara), Matt Cornett (EJ), Larry Saperstein (Big Red), Joe Serafini (Seb), Adrian Lyles (Jet) e Saylor Bell Curda (Maddox).

Os novos episódios de High School Musical: A Série: O Musical estreiam dia 9 de agosto, exclusivamente no Disney+. Aproveite para maratonar as temporadas anteriores e, claro, rever a icônica trilogia High School Musical no streaming!