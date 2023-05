O que Peter Pan & Wendy tem em comum com o Universo Cinematográfico Marvel?

É possível que você já tenha assistido a Peter Pan & Wendy e não tenha percebido esse fato em comum com o Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Confira qual é a coincidência, a seguir!



Já disponível no Disney+, Peter Pan & Wendy tem algumas curiosidades especiais que você provavelmente não sabia: entre elas, uma característica em comum com o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Mas como produções tão diferentes podem ter algo em comum? A resposta está no elenco! Dois atores de Peter Pan & Wendy já apareceram no UCM.

Confira quem são esses atores:

Ever Anderson, a Wendy de Peter Pan & Wendy, interpretou a jovem Viúva Negra



Se você é fã da Marvel, pode ter tido a impressão de “eu conheço essa atriz de algum lugar” ao ver Ever Anderson em Peter Pan & Wendy.

Intérprete de Wendy Darling no novo filme do Disney+, a atriz deu vida também à versão adolescente de Natasha Romanoff (interpretada na fase adulta por Scarlett Johansson) em Viúva Negra (2021).

Jude Law, o Capitão Gancho, esteve em Capitã Marvel



Lançado em 2019, Capitã Marvel trouxe Jude Law como Yon-Rogg, personagem que é uma espécie de mentor para Carol Danvers (Brie Larson).

É ele quem treina e ajuda a Capitã Marvel a controlar suas habilidades no enredo do longa-metragem.

Em Peter Pan & Wendy, Jude Law rouba a cena como o Capitão Gancho, o grande inimigo de Peter Pan (Alexander Molony).

Não perca Peter Pan & Wendy no Disney+

Junte-se a Ever Anderson, Jude Law, Alexander Molony e a um elenco talentoso para viver uma aventura na Terra do Nunca. Peter Pan & Wendy te espera no Disney+, assim como os filmes do UCM!