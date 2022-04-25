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O que significa "May the 4th be with you"?

25 de abril de 2022
25 de abril de 2022

A data que os fãs escolheram para celebrar e homenagear a franquia Star Wars está se aproximando!


Os fãs de Star Wars estão contando os dias para a tão esperada e épica celebração de "May The 4th". Este ano, a data chega com mais conteúdos dentro do Disney+, como, por exemplo, a primeira temporada completa de O Livro de Boba Fett disponível aos assinantes.

O dia 4 de maio foi selecionado pelos fãs para celebrar e homenagear toda a franquia Star Wars, seja postando algum conteúdo nas redes sociais, organizando maratonas para ver todos os filmes, ou ainda vestindo fantasias e roupas de seus personagens favoritos.

Star Wars: O que significa "May the 4th be with you"?

A data foi escolhida como Star Wars Day (ou Dia de Star Wars) devido à semelhança fonética em inglês que a emblemática frase da saga “May the Force be with you” (“Que a força esteja com você!'') com “May the 4th (fourth) be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você!'').

Uma vez que a internet permitiu aos fãs de Star Wars, em todo o mundo, se conectarem, a tradição do 4 de maio tomou conta desse universo e o fortaleceu ano após ano.

A primeira comemoração do evento aconteceu em maio de 2011, quando o Toronto Underground Cinema organizou um festival de cinema no qual todos os filmes de Star Wars puderam ser vistos.


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