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NOVIDADES DISNEY+

O que ver com as crianças no Disney+? Confira 4 séries animadas imperdíveis para as férias

5 de julho de 2023
5 de julho de 2023

A cadelinha Bluey, Spidey, Mickey e outros personagens esperam as crianças para férias inesquecíveis no Disney+.


Passar as férias com os personagens do Disney+ é sinônimo de diversão garantida para a criançada! 

No catálogo do serviço de streaming, você encontra várias temporadas de séries animadas imperdíveis, que podem ser vistas um pouco de cada vez ou em uma maratona neste mês de julho.

Confira, abaixo, uma seleção com quatro séries para entreter os pequenos durante as férias escolares do meio do ano.

Bluey

1) Bluey é uma série adorável com episódios curtos e deliciosos


A cadelinha da raça boiadeira-australiana Bluey te convida a acompanhá-la em suas aventuras únicas. 

Movida pela imaginação, a série leva o público a momentos mágicos, ensinam valores essenciais e mostram um pouco da cultura da Austrália pelos olhos de uma cachorrinha que adora brincar

Com personagens encantadores, Bluey (2018-2022) tem episódios curtos, de apenas nove minutos cada, divididos em três temporadas. Aproveite para maratonar essa série!

Spidey e seus Amigos Espetaculares

2) As crianças fãs da Marvel vão adorar Spidey e seus Amigos Espetaculares


Quando se trata de aventuras e boas histórias, o Homem-Aranha é um verdadeiro especialista.

Nessa série animada Spidey e seus Amigos Espetaculares, os personagens Spidey, Aranha-Fantasma e Miles Morales se unem para salvar o dia e formar uma equipe muito divertida.

Trazendo participações de personagens icônicos como Pantera Negra e o Hulk, a série Spidey e seus Amigos Espetaculares (2021-2022) tem duas temporadas disponíveis no Disney+.

Mickey Mouse Funhouse

3) Mickey Mouse Funhouse conta com alguns dos mais icônicos personagens da Disney


Junte-se a Mickey Mouse em algumas aventuras muito engraçadas em sua casa mágica chamada Funny

Na série de animação Mickey Mouse Funhouse, Minnie, Donald, Pateta, Margarida e companhia convidam as crianças a explorarem os cenários mais inusitados.

O grupo de amigos protagoniza histórias repletas de brincadeiras e imaginação. Aproveite Mickey Mouse Funhouse (2021-2022) ao lado dos pequenos!

Chibi Tiny Tales

4) Chibi Tiny Tales é uma coletânea de curtas que vai conquistar as crianças

Alguns dos personagens da Disney estão ainda mais adoráveis em Chibi Tiny Tales (2021).

Entre eles, estão a turma de de High School Musical (2006), Enrolados (2010), Descendentes (2015) e Moana: Um Mar de Aventuras (2016), que estrelam diferentes histórias em uma coletânea de curtas-metragens coloridos e bem-humorados. 

Se você quiser conferir mais conteúdos para crianças no Disney+, saiba que o catálogo também inclui Puppy Dog Pals (2017-2020), PJ Masks – Heróis de Pijama (2015-2021), Muppet Babies (2018-2021), Fancy Nancy Clancy (2018-2021), A Guarda do Leão (2015-2019) e muitas outras opções.

Agora é só planejar por onde começar, estourar a pipoca e dar play nas férias!

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