O que ver em abril no Disney+: confira os lançamentos

Neste mês, chegam à plataforma super-heróis, animações e temas ambientais.





Depois de um março cheio de emoções para todos os gostos, abril não poderia ser diferente e promete muitas histórias que deixarão sua marca no Disney+. Estreias, novas temporadas e conteúdos especiais serão lançados ao longo do mês: há produções para relaxar, se emocionar e comemorar o Dia da Terra. Confira as novidades!





Opa Popa Dupa

Os pequenos poderão desfrutar de muitos conteúdos em abril graças aos novos episódios de Opa Popa Dupa. Celebridades desfilarão pelos episódios de estreia do programa produzido pela National Geographic para ensinar sobre ecologia, natureza, animais, ciência e muito mais.







A Era do Gelo: Histórias de Scrat

O universo de Era do Gelo se expande ainda mais com uma nova série de curtas-metragens muito especiais. Scrat, o esquilo dente-de-sabre favorito de todos, protagoniza seis histórias nas quais ele deve enfrentar seu maior desafio: ser pai. Espere muitas risadas e algumas lições de vida em A Era do Gelo: Histórias de Scrat, disponível em 13 de abril.







Polar Bear

O especial do Dia da Terra deste ano no Disney+, sobre os ursos polares, foi produzido pela equipe que realizou o chocante documentário Pinguins. Agora, em Polar Bear, o público vive de perto a jornada de uma mãe que recorrerá às memórias de seu passado para proteger seus filhos do ambiente hostil em que os ursos polares devem viver hoje.











Apresentando, Nate

Os musicais não podem faltar e abril trará uma história muito especial. Baseado no livro de mesmo nome e dirigido por seu próprio autor, Tim Federle, o filme Apresentando, Nate conta o sonho de Nate, um adolescente impopular que quer se tornar uma estrela da Broadway. Rueby Wood protagoniza a história e é acompanhado por Joshua Bassett, Aria Brooks, Lisa Kudrow e Norbert Leo Butz.

Além disso, a série da Marvel Cavaleiro da Lua (Moon Knight) continua lançando episódios semanais; The Hardy Boys se junta ao catálogo com todos os episódios; e Família Radical: Maior e Melhor inicia sua jornada para nos acompanhar por muito mais tempo.