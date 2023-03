O que ver em agosto no Disney+

Lightyear, Venom, Eu sou Groot, She-Hulk e mais estreias da Marvel, Pixar e Star Wars para todos os gostos.

Como todo mês, agosto chega com uma ótima lista de estreias na Disney+. Durante as próximas semanas, os fãs da Marvel Studios, Pixar, Star Wars, e mais produções Disney poderão aproveitar os novos lançamentos no catálogo da plataforma.

Além disso, terão a possibilidade de fazer parte da celebração #HistoriasQueInspiram com uma coleção de filmes que destacam a bravura, a gentileza, a atitude e a resiliência das princesas de Disney. A gente vai contar para você as datas de lançamento e sobre do que se trata cada uma!

Lightyear: 3 de agosto

Nesta primeira quarta-feira de agosto chegou Lightyear, o filme da Disney e Pixar que conta a história da origem do personagem que conhecemos como um boneco em Toy Story. Com a voz em inglês de Chris Evans, a nova produção apresenta o lendário guardião do espaço que inspirou o brinquedo em uma aventura ao lado de um grupo de recrutas ambiciosos. Cada um deles terá as vozes em inglês de Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi.

Venom: 5 de agosto

O simbionte mais enigmático, complexo e maligno de Marvel chega para apresentar uma nova história pela mão de Tom Hardy. Eddie Brock interpreta Venom, um homem que perdeu tudo e no momento mais difícil de sua vida se torna hóspede de um simbionte alienígena que lhe concede poderes extraordinários. Como esta história se encaixa com aquelas que já conhecemos? Descubra o que acontece por trás deste personagem, que nos quadrinhos é conhecido como um dos inimigos de Homem-Aranha na primeira sexta-feira de agosto.

Eu Sou Groot: 10 de agosto

O pequeno Baby Groot estrela seu próprio show! Eu sou Groot é uma série de curtas-metragens em que o personagem de Guardiões da Galáxia, que conta com a voz de Vin Diesel, explora seus dias de glória enquanto cresce e, é claro, se mete em problemas.

She-Hulk: Defensora dos Heróis: 18 de agosto

Semana após semana, conheça a história de Jennifer Walters (Tatiana Maslany), a advogada de Marvel Studios especializada em casos jurídicos envolvendo o sobre-humano. She-Hulk incluirá a participação de outros personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) como Hulk (Mark Ruffalo), Tim Roth (Abominação) e Benedict Wong (Wong), entre outros. Haverá 9 episódios que serão lançados todas às quintas-feiras.

Em agosto você também pode aproveitar Marvel Studios Unidos: Criando Ms Marvel para conhecer mais sobre os bastidores da série protagonizada por Iman Vellani (Kamala Khan); LEGO® Star Wars: Férias de Verão, onde os Finn organizarão um feriado surpresa para seus amigos. Rey, Poe, Rose, Chewie, BB-8, R2D2 e C3PO; e a terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical. Por qual você vai começar?