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O que ver no Dia do Orgulho Nerd de acordo com sua personalidade

25 de maio de 2023
25 de maio de 2023

Neste 25 de maio, saiba quais filmes e séries você deve assistir para comemorar a data. Complete as curiosidades e descubra o seu resultado!


Prepare sua toalha porque o Dia do Orgulho Nerd (ou “Dia da Toalha”) está chegando! Celebrado todos os anos em 25 de maio, essa é uma data especial para os amantes da cultura pop de todo o mundo. E nada melhor do que celebrar junto com o Disney+, certo?

A origem da celebração remete tanto ao livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, de Douglas Adams, quanto à data em que o primeiro filme da saga Star Wars estreou nos cinemas: 25 de maio de 1977.

No serviço de streaming, é possível encontrar uma grande variedade de filmes e séries perfeitos para a ocasião. Não sabe o que escolher diante de tantas opções? Responda ao teste abaixo e descubra!

O que ver no Dia do Orgulho Nerd de acordo com sua personalidade?

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