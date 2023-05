Novidades Disney+ O que ver no Dia do Orgulho Nerd de acordo com sua personalidade

Neste 25 de maio, saiba quais filmes e séries você deve assistir para comemorar a data. Complete as curiosidades e descubra o seu resultado!

Prepare sua toalha porque o Dia do Orgulho Nerd (ou “Dia da Toalha”) está chegando! Celebrado todos os anos em 25 de maio, essa é uma data especial para os amantes da cultura pop de todo o mundo. E nada melhor do que celebrar junto com o Disney+, certo? A origem da celebração remete tanto ao livro “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, de Douglas Adams, quanto à data em que o primeiro filme da saga Star Wars estreou nos cinemas: 25 de maio de 1977. No serviço de streaming, é possível encontrar uma grande variedade de filmes e séries perfeitos para a ocasião. Não sabe o que escolher diante de tantas opções? Responda ao teste abaixo e descubra!



O que ver no Dia do Orgulho Nerd de acordo com sua personalidade?