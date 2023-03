O que você precisa saber sobre Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, a nova série da Marvel

Entre as novidades de março no Disney+, está a nova série animada da Marvel Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, que estreou no serviço de streaming nesta quarta-feira, dia 15 de março.

A protagonista da história é Lunella Lafayette, uma garota de 13 anos super inteligente e interessada por ciência e tecnologia. Sem querer, ela traz um tiranossauro rex do passado direto para Nova York, nos Estados Unidos, onde vive com sua família.

Com o seu novo e inusitado amigo, Lunella precisa proteger a cidade de vilões terríveis. Para isso, ela se transforma na super-heroína Garota da Lua.







Quem é Lunella Lafayette?





A personagem foi criada por Brandon Montclare, Amy Reeder e Natacha Bustos, estreando nos quadrinhos em 2015. No site da Marvel, Lunella é descrita como “a pessoa mais esperta do mundo” devido à sua inteligência muito acima da média.

Em 2019, durante um painel na D23 Expo, foi anunciado que a jovem super-heroína ganharia a sua própria série animada. Quem deu a notícia foi o ator Laurence Fishburne, que dubla um dos personagens e também assina a produção executiva da série.

“Como grande fã dos quadrinhos, estou feliz de ser parte de Garota da Lua e o Dinossauro Demônio. A Disney é a plataforma perfeita para explorar as histórias dessa pequena super-heroína afro-americana.

Me alegra muito que a audiência possa curtir as divertidas aventuras de Lunella e do Dinossauro Demônio”, afirmou Fishburne, em comunicado oficial.





Onde ver Garota da Lua e o Dinossauro Demônio





A primeira temporada da série estreou com exclusividade no Disney+. Não deixe de assistir e conhecer essa personagem incrível que agora chega ao streaming!

Para ficar sabendo de todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse Marvel Insider!