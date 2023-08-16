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NOVIDADES DISNEY+

O Rei da TV: série sobre Silvio Santos chega ao Disney+

16 de agosto de 2023
16 de agosto de 2023

A série brasileira mostra vários fatos marcantes da vida de Silvio Santos, um dos principais comunicadores do país, e é uma excelente opção de maratona!


“Ma, oi!”, veja a novidade no catálogo do Disney+! Já estão disponíveis as duas temporadas de O Rei da TV, série brasileira original produzida pelo Star+ que conta a história do apresentador e empresário Silvio Santos.

Com os atores José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins e Guilherme Reis interpretando Silvio Santos em diferentes momentos (da juventude à fase adulta), a série vai fazer você mergulhar fundo na vida de uma das personalidades mais famosas do Brasil.


Qual a história de O Rei da TV, série sobre Silvio Santos?


A 1ª temporada de O Rei da TV acompanha Silvio Santos desde a adolescência, quando ele era um rosto desconhecido e mostra os primeiros passos da sua carreira, como sua estreia na televisão. 

Erros e acertos, disputa por recordes de audiência, insucessos e grandes desafios fazem parte da jornada do famoso protagonista.

Já na  2ª temporada, a série apresenta Silvio Santos em uma fase mais madura, já consolidado como um empresário de sucesso e uma grande figura midiática no país. 

Entre os acontecimentos de destaque, estão a sua candidatura frustrada à presidência do Brasil, a guerra de audiência com a emissora rival, o dia em que foi sequestrado e feito refém em sua própria casa.

Com um total de 16 episódios, O Rei da TV é uma experiência nostálgica para quem acompanhou a trajetória de Silvio Santos e presenciou muitos dos acontecimentos mostrados na série.


O Rei da TV te espera no Disney+!


Depois de fazer muito sucesso no Star+, O Rei da TV também pode ser visto agora no Disney+. Aproveite e divirta-se com a incrível trajetória de Silvio Santos – uma vida que se confunde com a própria história da televisão brasileira!

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