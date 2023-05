O segredo por trás da tecnologia visual de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Como o Reino Quântico foi criado? Que conexão existe com The Mandalorian? Descubra tudo isso e mais!



O filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já está no Disney+. A produção da Marvel Studios abre a Fase 5 do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) e traz mais uma história de Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly).

Além de uma trama intrigante, o longa apresenta um mundo fascinante, o chamado Reino Quântico, onde super-heróis interagem com estranhas criaturas e enfrentam novos perigos.

Para criar este ambiente multiversal que veio para ficar, os realizadores tiveram de recorrer a uma tecnologia audiovisual particular. Veja a seguir como tudo foi feito!







Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania usou a mesma tecnologia visual aplicada em The Mandalorian

Peyton Reed, diretor do filme, teve uma fascinante experiência criativa com a produção de The Mandalorian. A série original do Disney+ contou com sua direção em dois episódios da 2ª temporada.

Por isso, Reed decidiu utilizar nas cenas de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania a tecnologia visual chamada Volume StageCraft LED, desenvolvida pela empresa de efeitos visuais Industrial Light & Magic (ILM).

Em um espaço StageCraft permanente localizado dentro do Pinewood Studios, nos arredores de Londres, Reed trabalhou com painéis de LED de 360° que fornecem transições suaves e de alta resolução nas paredes e no teto.

As imagens projetadas nesses painéis são fotorrealistas, assim como os deslocamentos objetos. Isso resulta na capacidade de capturar mundos virtuais com câmeras.

Como exemplo, a tecnologia foi usada na sequência do restaurante e no céu em Axia, e também, na floresta e no céu quântico.









