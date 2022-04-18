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Trailer de Thor: Amor e Trovão traz grandes surpresas: veja data de lançamento, elenco e sinopse

18 de abril de 2022
18 de abril de 2022

Saiba mais sobre o novo longa-metragem da Marvel que chega aos cinemas brasileiros em julho.


Os fãs da Marvel Studios podem comemorar as novidades que chegam sobre o incrível Thor após a estreia do trailer de Thor: Amor e Trovão. Esse é o quarto filme protagonizado pelo super-herói interpretado por Chris Hemsworth.

Abaixo, confira o trailer oficial de Thor: Amor e Trovão, e descubra mais sobre a nova produção que dá sequências às aventuras do Deus do Trovão.


Qual é a data de lançamento de Thor: Amor e Trovão


Thor: Amor e Trovão tem data de estreia marcada para 7 de julho em todos os cinemas do Brasil.


Qual é a sinopse de Thor: Amor e Trovão


Muito depois dos eventos de Vingadores: Ultimato, os Guardiões da Galáxia devem convencer Thor a retornar ao campo de batalha e enfrentar um vilão determinado a matar todas as criaturas divinas em todo o cosmos.

Para combater essa ameaça, Thor deve recrutar seus amigos Valkyrie, Korg e sua ex-namorada Jane Foster, que misteriosamente pode empunhar o martelo de Thor e, assim, possuir seu grande poder.


Thor


Quem faz parte do elenco de Thor: Amor e Trovão


Dirigido por Taika Waititi, o novo filme da Marvel Studios apresenta Chris Hemsworth em seu elenco, mais uma vez no papel principal. Tessa Thompson é Valkyrie e Natalie Portman no duplo papel de Jane Foster e a poderosa Deusa do Trovão. Por sua vez, Christian Bale se junta à equipe como o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses.


Desfrute de todas as aventuras de Thor no Disney+


Enquanto espera pela estreia de Thor: Amor e Trovão nos cinemas, aproveite os filmes anteriores no Disney+. Títulos como Thor, Thor: O Mundo Sombrio e Thor: Ragnarok estão disponíveis no serviço de streaming.

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