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Obi-Wan Kenobi: 10 fatos para relembrar antes do final

20 de junho de 2022
20 de junho de 2022

Confira os principais tópicos antes de acompanhar o final dessa história derivada de Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Após semanas de aventuras interplanetárias, lutas de sabres de luz e boas doses de nostalgia, a série Obi-Wan Kenobi se encaminha para seu final. A história Star Wars, disponível exclusivamente no Disney+, deixará saudades. Mas enquanto o último episódio não vai ao ar, relembre a seguir os principais fatos sobre a trama do icônico Mestre Jedi:

Obi-Wan Kenobi


1. Onde Obi-Wan Kenobi se situa na cronologia Star Wars

A série se situa, temporalmente, entre os episódios III (A Vingança dos Sith) e IV (Uma Nova Esperança) de Star Wars. Mais precisamente, dez anos após a queda de Anakin Skywalker (Hayden Christensen), que sucumbiu ao lado sombrio da Força e se tornou o Lord Sith Darth Vader; e a consequente execução da Ordem 66 — que ordenava a morte de qualquer um sensível à Força e o fim da Ordem Jedi.

Obi-Wan Kenobi


2. O exílio de Ben Kenobi

A trama começa com Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), agora atendendo pelo nome de Ben Kenobi, exilado no deserto de Tattooine. Escondido nas sombras e distante da vida de Jedi, ele acompanha o crescimento do jovem Luke Skywalker à distância enquanto lida com a perda de seu melhor amigo e aprendiz, Anakin.

O Grande Inquisidor


3. A caçada dos Inquisidores

Os Inquisidores, grupo aliado de Darth Vader, chega em Tatooine após ouvirem rumores de que um Cavaleiro se escondia no local. O Grande Inquisidor (Rupert Friend) está em busca de qualquer um que seja sensível à Força. Mas a Terceira Irmã, também conhecida como Reva (Moses Ingram), quer um Jedi em específico: Obi-Wan Kenobi.

Leia e Bail Organa


4. O sequestro da princesa Leia

Enquanto isso, em Alderaan, a pequena princesa Leia (Vivien Lyra Blair), adotada pelo Senador Bail Organa (Jimmy Smits) e pela Rainha Breha Organa (Simone Kessell) não quer seguir a vida política dos pais. Ao fugir de um evento oficial no planeta, a menina acaba sendo sequestrada por criminosos liderados por Vecti Nokru.

Obi-Wan Kenobi


5. O retorno de Obi-Wan Kenobi

Os pais de Leia recorrem a Ben Kenobi, pedindo que o Jedi a resgate, pois ele é o único que sabe da história da menina. Ele reluta a princípio, mas aceita a missão, desenterra seu sabre de luz e parte em busca da princesa. O que eles não sabem é que o sequestro foi um plano de Reva para atrair Obi-Wan Kenobi.

Haja Estree


6. Haja Estree: um falso Jedi e aliado em Dayu

O resgate da princesa não é fácil. A princípio ela é levada para o perigoso planeta Dayu. Lá, Kenobi conhece Haja Estree (Kumail Nanjiani), que se passava por Jedi para obter dinheiro das pessoas. Porém o falso Jedi ajuda Obi-wan a encontrar Leia e sair de Dayu com ela. Porém, antes de partir, Kenobi recebe uma chocante notícia: Anakin não está morto, ele é Darth Vader.

Tala


7. Tala: uma aliada contra os Inquisidores

Ao fugir de Dayu, Kenobi e Leia chegam a um planeta de mineração. Ao tentarem chegar ao espaçoporto, o Jedi é reconhecido. Entretanto, uma dos soldados do Império revela ser Tala (Indira Varma), uma aliada que ajuda Jedi e pessoas sensíveis à Força a fugirem através de um sistema de túneis e rotas escondidas conhecido como “O Caminho”.

Obi-Wan Kenobi e Darth Vader


8. O confronto entre Obi-Wan e Darth Vader

Prestes a fugir com Tala, Kenobi sente uma forte presença. É Darth Vader, em busca de seu antigo Mestre. Tala foge com Leia enquanto Obi-Wan fica para enfrentar seu passado. Porém, a menina diz que irá sozinha e pede para que ela volte para ajudar o amigo.

Obi-Wan está sendo cruelmente atacado por Darth Vader, quando Tala chega. Ela consegue distrair o inimigo e salvar o Jedi, gravemente ferido. Leia, por sua vez, é encontrada por Reva, que a leva como refém.

Reva


9. O passado de Reva, a Terceira Irmã

Novamente com a ajuda de Tala, Kenobi resgata Leia dos Inquisidores. Mas Reva rastreia a menina e descobre a localização do Jedi e do grupo de Rebeldes que o ajudou, atacando duramente o local.

Ao conversar com a Inquisidora, Obi-Wan descobre que ela estava no Templo Jedi na noite da Ordem 66, e que viu Anakin matar todas as crianças. Reva diz que fingiu estar morta para sobreviver ao massacre.

Kenobi indaga por que ela não se une aos Rebeldes, mas ela diz que prefere agir sozinha. Ao tentar atacar Vader, Reva é gravemente ferida pelo Lorde Sith, que afirma sempre ter sabido dos planos dela.

Obi-Wan Kenobi e Leia


10. O Lorde Sith, o Jedi e a Princesa

Vader segue em busca de Kenobi, e destrói uma nave que estava prestes a partir. Para sua surpresa, não havia ninguém nela. Rapidamente, outra espaçonave decola, com Obi-Wan, Leia e os Rebeldes dentro.

Após a fuga, o Jedi diz a Leia que algo está errado, mas que deve ser só uma sensação. Enquanto isso, Reva, mesmo ferida, encontra um comunicador no chão. O item pertencia a Kenobi e caiu durante a fuga. Nele, havia uma mensagem do Senador Bail Organa, através da qual ela fica sabendo sobre Luke e Leia, Owen e Tatooine.

Obi-Wan Kenobi


Não perca o final de Obi-Wan Kenobi no Disney+

Acompanhe o desfecho dessa incrível história com exclusividade no Disney+. O episódio final de Obi-Wan Kenobi será disponibilizado no serviço de assinatura nesta quarta-feira, 22 de junho, a partir das 4h. Não deixe de assistir!

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