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Obi-Wan Kenobi: 5 pontos-chave do novo trailer da série

9 de maio de 2022
9 de maio de 2022

Produção original do Disney+ estreia com exclusividade no serviço de streaming ainda este mês.


No último dia 4 de maio foi celebrado o Dia de Star Wars (ou Star Wars Day). Fãs de todo o mundo homenagearam a franquia criada por George Lucas de diferentes formas. E, como presente, ganharam a divulgação de um novo trailer e do pôster oficial de Obi-Wan Kenobi, nova minissérie original Disney+ que estreia no serviço dia 27 de maio

A seguir, confira alguns pontos relevantes sobre a prévia e comece a compartilhar as suas teorias e expectativas sobre a produção.


A aparição do Grande Inquisidor no trailer de Obi-Wan Kenobi

Os fãs que assistiram a Star Wars Rebels certamente reconheceram este personagem logo no começo da prévia. Sim, o Grande Inquisidor (Rupert Friend) aparece desembarcando em Tatooine juntamente com seus irmãos Inquisidores.

O que será que este grupo de caçadores de Jedi — e de qualquer criança que possa ser sensível à Força — foram fazer neste planeta?

A presença de Reva no trailer de Obi-Wan Kenobi

Dentre o grupo de Inquisidores que aparece no trailer, está Reva (Moses Ingram). Inclusive, a caçadora de Jedi é uma das personagens que mais aparece no vídeo.

Quem será que a Inquisidora acredita ser procurado nos lugares errados? E que lugares errados seriam esses? É isso que vamos descobrir na nova produção.


O encontro entre Tio Owen e Obi-Wan no trailer de Obi-Wan Kenobi

Aqueles que acompanham a Saga sabem que Owen (Joel Edgerton) foi quem cuidou de Luke desde que ele ficou órfão. Assim como sabem como o menino perdeu os pais. Pois bem, no trailer, há um encontro entre Owen e Obi-Wan (Ewan McGregor) conversando justamente sobre o futuro do menino.

No que será que esse encontro vai resultar?

O personagem de Kumail Najiani no trailer de Obi-Wan Kenobi

Outro detalhe que não passou despercebido foi o momento em que o ator Kumail Nanjiani (o Kingo, de Eternos, da Marvel) aparece no trailer. Suas vestimentas e expressão chamaram atenção dos fãs mais atentos.

Que personagem será que ele vai representar na série?


A famosa respiração no final do trailer de Obi-Wan Kenobi

Não é nenhuma novidade que o ator Hayden Christensen retorna à série reprisando seu papel como o terrível Darth Vader. Porém, ele não aparece diretamente na prévia. O que é possível ver é uma espécie de armadura sendo montada e, ao final, o famoso respirar do Lord Sith.

Será que a produção vai mostrar a origem do vilão? E o que foi a expressão no rosto de Obi-Wan após ouvirmos a respiração? Resta aguardar para conferir tudo e matar de vez a ansiedade.

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