Obi-Wan Kenobi: a busca por Leia e a caçada de Reva continuam no episódio 4

Descubra os principais fatos do mais recente episódio dessa história Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Esta quarta-feira, 8 de junho, começou com a chegada de mais um episódio de Obi-Wan Kenobi ao Disney+. A minissérie original traz mais uma emocionante história do universo de Star Wars.

O ex-Mestre Jedi está diante de uma importante e perigosa missão: resgatar a princesa Leia (Vivien Lyra Blair), de apenas 10 anos, que foi sequestrada de Alderaan, planeta em que vivia com seus pais adotivos.







Princesa Leia é levada por Reva





O episódio anterior terminou com a Terceira Irmã, também conhecida como Reva (Moses Ingram), levando a pequena Leia. Já na fortaleza dos Inquisidores, em uma sala de interrogatórios, Reva diz à menina que Obi-Wan (Ewan McGregor) está morto e que ninguém irá buscá-la.

Após falhar em conseguir mais informações sobre o esconderijo daqueles que são contra o Império, Reva perde a paciência com a princesa e a leva para uma sala onde diz que a fará chorar.







Obi-Wan Kenobi segue no resgate de Leia





Após ser cruelmente atacado por Darth Vader (novamente com a voz do icônico ator James Earl Jones) e salvo por Tala (Indira Varma), Obi-Wan é levado até Jabiim. Este é um planeta temporariamente seguro para aqueles que são sensíveis à Força, ou que discordam do Império, e caçados pelos Inquisidores.

Após recuperar-se parcialmente das lesões, Kenobi cria um plano para salvar Leia. Mas a princípio, ninguém em Jabiim quer ajudar, pois consideram Obi-Wan uma ameaça à segurança do local. Só que alguns acabam concordando com o resgate.







O ataque à fortaleza dos Inquisidores





Com a ajuda de Tala, Kenobi consegue entrar na fortaleza dos Inquisidores. Para sua surpresa, ele descobre que o local é mais do que uma espécie de quartel-general: é também uma tumba, onde há vários corpos de Jedi em caixões de vidro.

É Tala quem também auxilia Obi-Wan a encontrar Leia, justamente quando a princesa está prestes a ser torturada por Reva. Agindo como soldado do Império, ela distrai a Inquisidora enquanto o Jedi salva a menina.

A fuga da fortaleza dos Inquisidores não é fácil, porém Tala, Obi-Wan e Leia conseguem escapar, para fúria do Quinto Irmão (Sung Kang) e do próprio Darth Vader. Ele havia ameaçado matar Reva caso ela falhasse, e está prestes a cumprir sua promessa quando a Irmã informa que foi ela quem permitiu que o trio fugisse.

Reva explica seu plano: ela colocou um sinalizador na nave de Obi-Wan. Dessa forma, ela consegue rastrear não apenas o Jedi, mas também todos aqueles que se escondem e conspiram contra o Império a fim de acabar com eles. Vader parece gostar da ideia, mas afirma que dessa vez não pode haver nenhum erro.





