Obi-Wan Kenobi: a verdadeira história de Reva

Descubra quais são as origens da impiedosa Inquisidora de Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

O episódio final de Obi-Wan Kenobi — série do universo Star Wars inteiramente disponível no Disney+ — trouxe não apenas o duelo entre um Mestre Jedi e um Lord Sith ou o desfecho para o sequestro de Leia.

Ele também abriu um arco de possibilidades para a personagem Reva (Moses Ingram), também conhecida como Terceira Irmã. Conheça a seguir a história dessa Inquisidora.









A história de Reva é revelada em Obi-Wan Kenobi





Apesar de já terem sido citados no livro “The Star Wars Sourcebook” (sem publicação no Brasil), de 1987, os Inquisidores foram reintroduzidos na atual saga na animação Star Wars: Rebels. E dentre eles, estava Reva, a Terceira Irmã.

Mas foi na minissérie que a Inquisidora ganhou destaque ao dedicar seus esforços para encontrar Obi-Wan e ao planejar usurpar o posto de Grande Inquisidora. Assim como também é nesta produção que conhecemos sua origem e história.

Na infância, Reva era uma das Younglings, ou seja, uma criança com sensibilidade à Força. E como tal, era treinada no Templo Jedi a fim de se tornar uma. Na noite da execução da Ordem 66 — que mandava eliminar todo e qualquer Jedi ou pessoa capaz de manipular a Força — ela estava no Templo quando Anakin Skywalker (Hayden Christensen) chegou.

Assim como os demais Younglings, ela também achou que o aprendiz de Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) estava ali para protegê-los. Porém, tendo ido para o lado sombrio da Força e seguindo agora as ordens de Palpatine (Ian McDiarmid), Anakin mata todas as crianças ali presentes.

Para escapar do massacre, Reva se finge de morta entre seus amigos executados pelo ex-Jedi. Esse acontecimento faz crescer em Reva um sentimento de raiva e desejo de vingança, o que acaba corrompendo-a e fazendo com que ela também passe para o lado sombrio da Força.

Reva cresce e se torna a Terceira Irmã dentre os Inquisidores. Mas mais do que caçar Jedi ou se tornar a Grande Inquisidora, ela quer justiça contra Darth Vader.







