Obi-Wan Kenobi: descubra o que acontece no primeiro episódio da série

Retorne a Tatooine e acompanhe o antigo Mestre Jedi na primeira parte desta série derivada de Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Nesta sexta-feira (27), o mundo testemunhou a estreia de uma das séries mais aguardadas pelos fãs da franquia Star Wars. As partes I e II de Obi-Wan Kenobi foram disponibilizadas com exclusividade no Disney+.

Após uma breve recapitulação do que ocorreu nos três primeiros episódios dos filmes da franquia criada por George Lucas, a série começa em Tatooine, 10 anos após a execução da Ordem 66 — que determinava que todos os Jedi e seus aprendizes fossem executados.







Obi-Wan Kenobi: os caçadores de Jedi





O Grande Inquisidor (Rupert Friend) e dois de seus irmãos, dentre eles a Terceira Irmã/Reva (Ingram Moses), desembarcam em Tatooine.

Enquanto Reva está obcecada em eliminar Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), o Grande Inquisidor quer aniquilar todo Jedi que encontrar. E começa atacando um local a fim de forçar qualquer Jedi presente a se revelar.

Para tristeza de Reva, não é Obi-Wan que se revela, mas outro Jedi. Ela começa a torturá-lo em busca de informações, mas o Grande Inquisidor entra em conflito com Reva: qualquer Jedi deve ser morto, não apenas Kenobi. E aconselha que ela supere a obsessão por ele. Com isso, o Cavaleiro que estava sob ataque consegue fugir.

Durante todo este tempo, Obi-Wan segue trabalhando como um simples açougueiro, deixando para trás sua vida de Mestre. Exilado no deserto, ele vive em uma caverna e agora usa o nome de Ben. De longe, ele observa o jovem Luke crescer junto ao tio, Owen (Joel Edgerton).

Kenobi sente que está sendo seguido. O jovem Jedi que escapou dos Inquisidores aparece e pede a sua ajuda. Após negar ser quem o fugitivo busca, Obi-Wan aconselha o rapaz a enterrar seu sabre de luz e viver uma vida normal.

Mas o Jedi insiste que é preciso lutar e questiona o que aconteceu com Obi-Wan, que já foi um grande Mestre Jedi. “O tempo dos Jedi acabou”, afirma Obi-Wan ao ir embora e dizer que a luta terminou e eles perderam.







Obi-Wan Kenobi: Leia é sequestrada





Paralelamente, o planeta Alderaan, liderado pelo Senador Bail Organa de Alderaan (Jimmy Smits) e sua esposa, a Rainha Breha Organa (Simone Kessel) aparece. Pouco depois, a jovem e rebelde princesa Leia Organa (Vivien Lyra Blair) surge, fugindo de sua mãe pela floresta.

A menina não quer participar de uma visita política que está acontecendo em seu planeta. Porém, como princesa, tem o dever de ir ao evento. Ela acaba indo e lá se envolve em uma discussão com seu primo. O jovem insinua que ela não é uma Organa de verdade. Por sua vez, ela diz que o primo não passa de um medroso e que apenas repete as palavras do pai.

Bail e Breha dizem que a filha precisa se desculpar com o primo, mas ela reluta. “Você tem que ser superior, Leia”, diz sua mãe.

A menina repete ao pai as palavras que ouviu de seu parente. O Senador afirma que ela é, sim, uma Organa como qualquer outra e que um dia será uma grande Senadora. Leia, porém, diz não querer seguir uma vida no Senado. E seu pai afirma que justamente por isso ela será uma excelente líder.

Ela, então, afirma que irá se desculpar com o primo, mas foge novamente para a floresta, onde é sequestrada por um misterioso grupo de criminosos.







Obi-Wan Kenobi: “Não precisamos de nada seu, Ben”





Owen encontra Obi-Wan e lhe devolve um presente que este havia enviado a Anakin. “Não precisamos de nada seu, Ben”, diz ele, pedindo que o ex-Jedi se afaste do menino.

Kenobi diz que o acompanha porque sabe que, quando a hora chegar, ele precisará ser treinado. Owen rejeita a ideia, afirmando que Anakin está morto e que Obi-Wan falhou como Jedi.

Ao retornar para a caverna, Kenobi ouve seu antigo comunicador tocar. São Bail e Breha, contando que Leia foi sequestrada e pedindo que o antigo amigo a resgate. Mas Obi-wan se nega, mas o casal afirma que ele é o único que sabe sobre o segredo e a importância de Leia. Ainda assim, o ex-Jedi permanece irredutível.

No dia seguinte, ao voltar do trabalho, Obi-Wan descobre que há um intruso em sua caverna. O desconhecido revela ser o Senador Bail, que insiste que o ex-Jedi encontre Leia. Bali afirma que ele pode não ter salvo Anakin, mas que é possível salvar Leia, e diz saber que a menina foi levada para Dayu.

Presa em uma nave, Leia tenta escapar, mas sem sucesso. Então, é revelado que o sequestro da menina era um plano de Reva para atrair Obi-Wan. Em seguida, surge Kenobi, desenterrando seu sabre de luz e partindo em busca da jovem Leia.







Os novos episódios de Obi-Wan Kenobi estarão disponíveis semanalmente às quartas-feiras a partir das 4 da manhã, exclusivamente no Disney+. Acompanhe todas as notícias e novidades sobre Obi-Wan Kenobi e a saga Star Wars na página da Disney Brasil!