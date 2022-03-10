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NOVIDADES DISNEY+

Obi-Wan Kenobi: divulgado o primeiro trailer oficial da série

10 de março de 2022
10 de março de 2022

A partir de maio, os fãs vão embarcar em uma nova jornada ao lado do icônico Mestre Jedi – tudo exibido com exclusividade no Disney+.



Os fãs de Star Wars já podem dar uma olhada no primeiro trailer de Obi-Wan Kenobi, a mais nova história deste emocionante universo. A minissérie original acaba de lançar seu primeiro vídeo de divulgação e traz de volta alguns dos personagens mais queridos pelos seguidores da saga. 


O que há no trailer de Obi-Wan Kenobi?

“O segredo para caçar um Jedi é paciência”. Esta é uma das frases marcantes que aparecem no primeiro trailer divulgado sobre a série. O vídeo traz o personagem-título lembrando de seu antigo pupilo, Anakin Skywalker, e se sentindo derrotado pelo que aconteceu a ele.

Mais adiante, também se vê um vislumbre de como o Inquisidor pretende atacar os Jedi. 

Obi-Wan Kenobi

Onde começa a história de Obi-Wan Kenobi

A série começa dez anos após os emocionantes eventos mostrados em Star Wars: A Vingança dos Sith. Aqui, encontramos Obi-Wan Kenobi enfrentando sua maior derrota: a corrupção e queda de Anakin Skywalker, seu aprendiz de Jedi e melhor amigo.

Anakin se rendeu ao Lado Obscuro da Força e se tornou o terrível Lorde Sith Darth Vader

Obi-Wan Kenobi

Qual é o elenco de Obi-Wan Kenobi 

A produção traz o ator Ewan McGregor vivendo novamente o icônico Mestre Jedi. A série é marcada pelo retorno do ator Hayden Christensen no papel de Darth Vader. Completam ainda o elenco os atores Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie

Quando Obi-Wan Kenobi estreia? 

A nova série original estará disponível exclusivamente no Disney+ a partir de 25 de maio.

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