Obi-Wan Kenobi mostra um dos retornos mais esperados pelos fãs de Star Wars

Aos 91 anos, o ator que imortalizou a voz do vilão de Star Wars está de volta ao universo criado por George Lucas. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

As emoções de Obi-Wan Kenobi seguem surpreendendo os fãs de Star Wars. Em seus três primeiros episódios já disponíveis com exclusividade no Disney+, a produção original Lucasfilm também traz de volta personagens queridos do público vividos por seus atores originais.

Mas dentre os diversos retornos de atores e aparições especiais que a série mostrou até agora, uma pegou os aficionados de surpresa: a voz de James Earl Jones.





A volta de James Earl Jones em Obi-Wan Kenobi





Durante o terceiro episódio da minissérie, os assinantes do Disney+ puderam ouvir uma conhecida voz. Mas foi somente nos créditos finais que a informação foi de fato confirmada: James Earl Jones, aos 91 anos, voltou à história.

Quem acompanhou a trilogia clássica certamente conhece este nome. Isso porque a voz de Jones ficou imortalizada como a do vilão Darth Vader em Star Wars episódio IV — Uma Nova Esperança. Depois, reprisou a atuação nos episódios V e VI da saga.

Jones também pode ser ouvido como o Lorde Sith em Star Wars episódio IX: A Ascensão Skywalker além de Rogue One: uma história Star Wars e na série animada Star Wars Rebels.