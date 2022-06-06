Cancel
Novidades Star Wars

Obi-Wan Kenobi mostra um dos retornos mais esperados pelos fãs de Star Wars

6 de junho de 2022
6 de junho de 2022

Aos 91 anos, o ator que imortalizou a voz do vilão de Star Wars está de volta ao universo criado por George Lucas. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


As emoções de Obi-Wan Kenobi seguem surpreendendo os fãs de Star Wars. Em seus três primeiros episódios já disponíveis com exclusividade no Disney+, a produção original Lucasfilm também traz de volta personagens queridos do público vividos por seus atores originais.

Mas dentre os diversos retornos de atores e aparições especiais que a série mostrou até agora, uma pegou os aficionados de surpresa: a voz de James Earl Jones.

A volta de James Earl Jones em Obi-Wan Kenobi

Durante o terceiro episódio da minissérie, os assinantes do Disney+ puderam ouvir uma conhecida voz. Mas foi somente nos créditos finais que a informação foi de fato confirmada: James Earl Jones, aos 91 anos, voltou à história.

Quem acompanhou a trilogia clássica certamente conhece este nome. Isso porque a voz de Jones ficou imortalizada como a do vilão Darth Vader em Star Wars episódio IV — Uma Nova Esperança. Depois, reprisou a atuação nos episódios V e VI da saga.

Jones também pode ser ouvido como o Lorde Sith em Star Wars episódio IX: A Ascensão Skywalker além de Rogue One: uma história Star Wars e na série animada Star Wars Rebels.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set