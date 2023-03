Obi-Wan Kenobi: novo trailer e pôster da série de Star Wars

Faltam poucos dias para a história da saga Star Wars chegar com exclusividade ao Disney+.





Está iniciada a contagem regressiva para a estreia de Obi-Wan Kenobi. A nova minissérie original do universo de Star Wars chega em breve ao Disney+, trazendo de volta alguns dos personagens mais queridos pelos seguidores da saga.



E após a divulgação do primeiro trailer oficial da série, os fãs ganharam um presente especial neste Dia de Star Wars: um novo trailer de Obi-Wan Kenobi e o pôster oficial da produção foram divulgados!

O que revela o novo trailer de Obi-Wan Kenobi



Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+

O trailer traz ao público uma ideia do que esperar da aguardada produção original e das ameaças enfrentadas por Obi-Wan. A galáxia está sob domínio do Império, e o Mestre Jedi, escondido nas sombras, se vê como alvo de uma verdadeira caçada, com sua cabeça a prêmio..

Ao longo dessa perseguição, fica claro que, na verdade, Obi-Wan terá que enfrentar seu passado.

Novo pôster de Obi-Wan Kenobi

Veja a seguir o novo pôster oficial da produção:

Onde se situa a história de Obi-Wan Kenobi dentro do universo Star Wars

A nova trama se passa dez anos após os emocionantes eventos mostrados em Star Wars: A Vingança dos Sith. Encontramos o Mestre Obi-Wan Kenobi diante de sua maior derrota: a corrupção e a queda de Anakin Skywalker, seu aprendiz de Jedi e melhor amigo.

Anakin se rendeu ao lado sombrio da Força, e se tornou o terrível Lorde Sith Darth Vader.

Qual é o elenco de Obi-Wan Kenobi

A produção traz, mais uma vez, o ator Ewan McGregor como o icônico Mestre Jedi. A obra também é marcada pelo retorno de Hayden Christensen no papel de Darth Vader.

Integram o elenco, ainda, os atores Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Quando Obi-Wan Kenobi estreia?

A nova série original estará disponível exclusivamente no Disney+ a partir de 27 de maio.