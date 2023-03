Confira um resumo do que aconteceu nas duas primeiras partes dessa história Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Na última sexta-feira, o universo Star Wars ganhou uma nova trama: Obi-Wan Kenobi. As partes I e II da série já estão disponíveis, exclusivamente no Disney+. Quer saber o que é preciso ter em mente sobre os momentos iniciais da série antes da estreia do episódio 3? Então confira, a seguir, este resumo.





Obi-Wan Kenobi: como os personagens estão agora





A série começa 10 anos após a implementação da Ordem 66 — que determinava que todos os Jedi e seus aprendizes fossem executados. Um grupo de Inquisidores desembarca em Tatooine após saber que há um Jedi escondido no planeta.

Sua missão é caçar e matar todo e qualquer Jedi que ainda possa estar vivo. Reva (Moses Ingram), a Terceira Irmã, está obcecada em encontrar Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), que deixou a vida de Mestre para trás e agora trabalha como açougueiro em Tatooine.







Exilado em uma caverna no meio do deserto e respondendo pelo nome de Ben, Kenobi se limita a observar o jovem Luke crescer junto ao tio Owen (Joel Edgerton).

Posteriormente, Owen pede a Kenobi que se afaste de Luke. O ex-Mestre diz que o acompanha porque sabe que ele precisará ser treinado. Owen rejeita a ideia, lembrando que Anakin (Hayden Christensen) está morto e que ele falhou como Jedi.

Paralelamente, no planeta Alderaan, liderado pelo Senador Bail Organa de Alderaan (Jimmy Smits) e sua esposa, a Rainha Breha Organa (Simone Kessell), a rebelde princesa Leia Organa (Vivien Lyra Blair) não quer participar da vida política dos pais. Ela foge para a floresta durante uma visita oficial em seu planeta e é sequestrada por um misterioso grupo de criminosos.







Obi-Wan Kenobi: a princesa e o Jedi





Kenobi recebe um pedido de ajuda de Bail e Breha, mas diz “não” ao casal. Bail vai pessoalmente falar com Obi-Wan, afirmando que ele pode não ter salvo Anakin, mas que é possível salvar Leia. E diz saber que a menina foi levada para o planeta Dayu.

Presa em uma nave, Leia tenta escapar, mas sem sucesso. É revelado que o sequestro da princesa é um plano de Reva para atrair Obi-Wan. Em seguida, surge Kenobi, desenterrando seu sabre de luz e partindo em busca da criança.

Chegando ao perigoso planeta Dayu, Obi-Wan inicia sua busca por Leia. Um menino se aproxima e diz conhecer um Jedi capaz de ajudá-lo. E que, em troca de um pagamento, pode levá-lo até ele.

O homem se apresenta como Haja Estree (Kumail Nanjiani). Kenobi descobre que ele não passa de um farsante, o qual finge ser Jedi para enganar os outros em troca de dinheiro. Mas com ajuda dele, Obi-Wan consegue ter uma ideia de onde a princesa possa estar em Dayu.

Chegando ao local indicado por Estree, Kenobi pensa ter encontrado Leia. Porém, vê que caiu em uma armadilha e descobre que tudo foi um plano armado por Reva. Obi-Wan consegue escapar e, enfim, encontra Leia, que a princípio, desconfia, mas acaba indo com ele. Juntos, os dois buscam um meio de deixar o planeta.







Os Inquisidores, porém, seguem no encalço do Jedi. O Grande Inquisidor tira Reva do caso e vai em busca de Obi-Wan sozinho. A Irmã, por sua vez, avisa a todos os criminosos de Dayu que a cabeça de Obi-Wan está a prêmio.

Ao ver o anúncio de “procurado”, Leia acha que Kenobi é um criminoso – e foge. Obi-Wan procura a menina enquanto é perseguido por caçadores de recompensa. Quando consegue provar à menina que é mesmo um Jedi, os dois descobrem ser impossível deixar o planeta, pois o porto está fechado.

Estree, então, aparece, dizendo a eles como fugir pelo terminal de cargas. Reva encontra o falso Jedi e, com seu poder, lê sua mente – descobrindo onde a dupla foi parar.

A Irmã chega ao terminal e os dois se escondem entre as cargas. Obi-Wan pede a Leia que vá até a nave e espere. A Inquisidora procura por ele afirmando que Anakin está vivo como Darth Vader.

O Grande Inquisidor também chega ao local, mas é morto por Reva. Kenobi aproveita o momento para ir até a nave e fugir com Leia. Tomada pela ira, Reva afirma que o Jedi não pode fugir de seu destino: encontrar Darth Vader.







