Obi-Wan Kenobi: O passado de Reva e o duelo entre Mestre e Padawan 

Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Quando os fãs de Star Wars pensaram que enfim podem respirar aliviados após o resgate da princesa Leia em Obi-Wan Kenobi, foi revelado que tudo era, outra vez, somente um plano de Reva.

O episódio 4 da série exclusiva do Disney+ deixou o público ansioso pelo desfecho da fuga dos protagonistas. E o capítulo desta semana fez o espectador segurar a respiração enquanto antigos segredos da Terceira Irmã vieram à tona.







Obi-Wan Kenobi é rastreado até Jabiim





Com a ajuda de Tala (Indira Varma), Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) consegue libertar a princesa Leia (Vivien Lyra Blair) dos interrogatórios de Reva (Moses Ingram) na fortaleza dos Inquisidores.

Os três escapam para Jabiim, sem saber que a Terceira Irmã colocou um rastreador em Lola, o pequeno droide de Leia. Chegando ao planeta, Kenobi encontra novamente Haja Estree (Kumail Nanjiani), que após ajudar a dupla no episódio 2, precisou fugir após também entrar para a lista de procurados pelo império.

Reva localiza o planeta em que estão o Jedi e o grupo de Rebeldes, e leva Darth Vader até eles. Com isso, o Lorde Sith reconhece o valor da aliada e a nomeia a nova Grande Inquisidora.







O passado de Reva é revelado





Em Jabiim, Reva lidera um ataque contra os refugiados. Os Stormtroopers avançam contra os presentes, que tentam escapar. Na fuga, Tala se sacrifica para que os demais consigam chegar a uma área segura.

Obi-Wan diz que tentará ganhar tempo enfrentando a Inquisidora, e pede que Estree cuide de Leia. O Jedi conversa com a Terceira Irmã, e pergunta como ela poderia saber sobre a história de Anakin, visto que Vader escondeu isso de todos, e ela era muito nova para ter presenciado o ocorrido.

Ele chega à conclusão que Reva estava presente no Templo Jedi na noite da execução da Ordem 66. Ela assume que se fingiu de morta na noite em que Anakin matou todos os Younglings — as crianças sensíveis à Força. E com isso, sobreviveu ao massacre.

Kenobi, então, entende que a Irmã não está em busca dele. E sim, do próprio Vader. E pergunta porque os dois não unem forças contra o Lorde Sith. Ela questiona se o Jedi realmente quer matar seu ex-aprendiz. E afirma ser capaz de conquistar muitas coisas sozinha.









O duelo entre Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker





Paralelamente ao desenrolar do episódio, acontece uma importante luta, como um flashback. Trata-se de um duelo de sabres de luz entre Obi-Wan e Anakin, não como inimigos, mas ainda como Mestre Jedi e Padawan.

Anakin se mostra bastante intenso no combate, deixando claro que suas intenções em batalhas sempre são vencer e eliminar o inimigo. Por outro lado, Kenobi tenta lhe mostrar que não se trata simplesmente de matar o oponente, e sim de salvar vidas.

Skywalker segue atacando violentamente, e força o mestre a reconhecer a derrota. Por sua vez, Obi-Wan deixa claro que a ânsia de seu aprendiz em vencer e a necessidade de se provar sempre serão a ruína dele. E que enquanto ele tiver esses sentimentos, continuará um Padawan.







A fuga de Jabiim e o destino de Luke





Reva pensa ter encurralado Obi-Wan e os demais Rebeldes, e avisa a Vader que está com eles. O Lorde Sith diz que irá ele mesmo em busca de seu rival.

Porém, com a ajuda de Leia, os Rebeldes conseguem abrir o posto de decolagem, que havia sido hackeado por Reva e estava fechado. A nave está prestes a partir quando Darth Vader chega ao local e, com a ajuda da Força, ele a derruba e começa a destroçá-la.

Mas, para sua surpresa, não havia ninguém ali. E rapidamente, uma segunda nave decola, com os Rebeldes, Obi-Wan e Leia dentro.

Enquanto encara sua derrota, Vader é atacado por Reva. Porém rapidamente ele revida e diz que sempre soube dos seus planos. Em um duelo rápido, ele fere gravemente a Irmã. Em seguida, o Grande Inquisidor (Rupert Friend) — que Reva julgava ter matado — aparece, tomando-lhe o distintivo de Grande Inquisidora.

Embora muito ferida, Reva consegue alcançar um transmissor caído no chão que pertencia à Obi-Wan, e caiu durante a fuga. Ela descobre que Kenobi guarda um segredo sobre Luke e Leia, Owen e Tatooine. Neste instante, Obi-Wan sente que algo está errado, mas tenta crer que é só uma sensação ruim, enquanto Luke aparece dormindo tranquilamente.







