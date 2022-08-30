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Obi-Wan Kenobi: onde assistir a todos os episódios online

30 de agosto de 2022
30 de agosto de 2022

Acompanhe o icônico Mestre Jedi em uma última e perigosa missão nesta produção Star Wars.


Os fãs do universo Star Wars podem comemorar: ainda haverá novos conteúdos vindo de galáxias muito, muito distantes no Disney+. Uma delas é a série Andor e a outra, o especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi.

Enquanto essas novidades não chegam, uma boa pedida é  ver – ou rever, quem sabe –  a mais recente produção da Lucasfilm: a série Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi


Qual é o enredo de Obi-Wan Kenobi

A minissérie em seis capítulos marca o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen aos papéis de Obi-Wan e Darth Vader, respectivamente. 

A trama se passa entre Star Wars Episódio III – A Vingança dos Sith e Star Wars Episódio IV – Uma Nova Esperança. Aqui, acompanhamos o exílio de Obi-Wan, anos após a caça aos Jedis por força da Ordem 66.

No entanto, o sequestro da pequena princesa Leia Organa (Vivien Lyra Blair), de apenas 10 anos, força o mestre Jedi a sair de seu exílio. Na sua luta por resgatar a menina, Kenobi encontrará novos aliados.

Por outro lado, Ben Kenobi também enfrentará um antigo inimigo, que, agora, parece mais um fantasma de seu passado. Conseguirá o Mestre Jedi cumprir mais esta missão?

Obi-Wan Kenobi


Onde assistir aos episódios de Obi-Wan Kenobi online

Todos os episódios de Obi-Wan Kenobi estão disponíveis para streaming com exclusividade no Disney+

Não perca as próximas estreias do universo criado por George Lucas. Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi estreia em 8 de setembro, como parte do Disney+ Day, e explora os bastidores da volta de Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker a tela.

Já a série Andor, com o ator Diego Luna novamente no papel de Cassian Andor, chega ao serviço de assinatura em 21 de setembro.


Andor | Trailer Oficial Legendado | Disney+

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