Obi-Wan Kenobi: saiba o que aconteceu no episódio 2 da série

Neste episódio, o Mestre Jedi está em outro planeta, em uma missão mais do que especial. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Os episódios 1 e 2 de Obi-Wan Kenobi, nova minissérie Lucasfilm, foram lançados ao mesmo tempo exclusivamente no Disney+, na última sexta-feira (27). A produção, que faz parte do universo Star Wars, mostrou em seu primeiro episódio como o icônico Mestre Jedi saiu do exílio para voltar à ativa.

Já no episódio 2, Obi-Wan (Ewan McGregor) aparece na busca da pequena princesa Leia Organa (Vivien Lyra Blair). Veja a seguir o que acontece nesta emocionante história.







Obi-Wan Kenobi: A chegada em Dayu





Orientado pelo Senador Bail, Kenobi desembarca em Dayu, um planeta perigoso, cheio de criminosos, caçadores de recompensas e traficantes, além de muitos letreiros luminosos por todos os lados.

O Jedi diz buscar informações sobre sua filha e pergunta a uma jovem, no meio da rua, se ela sabe de algo. A moça responde que se ela foi trazida para Dayu, nunca mais será vista. “Ninguém sai deste lugar”, afirma.

Em seguida, Obi-Wan é abordado por um menino, que diz conhecer um Jedi capaz de ajudá-lo. E que, em troca de um pagamento, pode levá-lo até ele.

O homem se apresenta como Haja Estree (Kumail Nanjiani). Logo Kenobi descobre que, na verdade, ele não passa de um farsante, o qual finge ser Jedi para enganar os outros em troca de dinheiro. Em vez de acabar com ele, Obi-Wan pergunta se Haja sabe em qual lugar obscuro do planeta a menina Leia pode estar. Estree, sob a mira da arma de Obi-Wan, prontamente o ajuda.







Obi-Wan Kenobi: “Não sabia que os Jedi sangravam”





Chegando ao local indicado por Estree, Kenobi se disfarça e consegue entrar. Também invade uma das celas do lugar e pensa ter encontrado Leia. Porém, ele se dá conta de que caiu em uma armadilha quando o mesmo grupo criminoso que sequestrou a menina aparece.

Após agredirem Obi-Wan Kenobi, o líder do grupo se mostra surpreso com quão fácil foi capturá-lo. “Não sabia que os Jedi sangravam”, diz enquanto dá um soco em Obi-Wan. Ele revela que tudo foi um plano armado por Reva (Moses Ingram), já a caminho do local para matá-lo.

Com a ajuda de uma substância que trazia consigo no bolso, Kenobi cria uma nuvem de fumaça e consegue escapar dos criminosos. Ele, enfim, encontra Leia, que a princípio desconfia, mas acaba indo com ele. Juntos, os dois buscam um meio de sair de Dayu.







Obi-Wan Kenobi: Reva x o Grande Inquisidor





Reva fica furiosa ao descobrir que Obi-Wan fugiu com a menina. Mas, antes, precisa lidar com a ira do Grande Inquisidor, que descobre o que ela fez para atrair o Jedi e diz que a Irmã está fora do caso. Ele mesmo irá capturar Kenobi.

Sem se dar por vencida, Reva avisa a todos os caçadores de recompensa do local que a cabeça de Obi-Wan está a prêmio. Enquanto isso, Leia desconfia da identidade do Jedi. Ao vê-lo em um anúncio de “procurado”, a menina acha que Kenobi é um criminoso – e foge.

Agora, Kenobi precisa encontrar Leia enquanto é perseguido pelas ruas. Quando consegue provar à menina que é um Jedi, os dois descobrem que é impossível deixar o planeta, pois o terminal está fechado.

Estree, então, aparece, dizendo a eles como fugir pelo terminal de cargas. Desconfiados, mas sem opções, eles partem. Reva encontra Estree e, com seu poder, lê sua mente – descobrindo onde a dupla foi parar.

Dessa maneira, Reva chega à estação pouco depois de Kenobi e Leia. Eles se escondem e Obi-Wan diz a Leia para ir até a nave e esperar por ele lá dentro. A Inquisidora busca o Jedi e diz que Anakin está vivo como Darth Vader.

Após descobrir o plano de Reva, o Grande Inquisidor também chega à estação. E diz que ele mesmo entregará Obi-Wan à Vader. No entanto, ele acaba sendo morto pela Irmã. Kenobi aproveita o momento para ir até a nave e fugir com Leia.

Tomada pela ira, Reva fica no local gritando que o Jedi não pode fugir de seu destino: encontrar Darth Vader.







Os novos episódios de Obi-Wan Kenobi estarão disponíveis semanalmente às quartas-feiras a partir das 4 da manhã, exclusivamente no Disney+.