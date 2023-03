Obi-Wan Kenobi: tudo o que é preciso saber antes do episódio 5

Relembre os principais momentos ocorridos até agora nessa história Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Os ânimos seguem agitados entre os fãs de Star Wars à medida em que Obi-Wan Kenobi se encaminha para seus episódios finais. Da rebeldia da pequena Leia, ao retorno do temido Darth Vader, muita coisa aconteceu na galáxia.

Para ninguém perder os principais fatos ocorridos na série original Disney+, listamos tudo o que é preciso ter em mente antes da estreia do episódio 5.







O exílio de Obi-Wan Kenobi





Para a alegria dos aficionados pela saga criada por George Lucas, o ator Ewan McGregor assume novamente, depois de 17 anos, o papel do ex-Mestre Jedi. Após a execução da Ordem 66 — que ordenava que toda a Ordem Jedi fosse eliminada — Kenobi se exila em Tatooine.

A série começa justamente 10 anos após o fim dos Jedi, com o ex-Mestre, agora atendendo pelo nome de Ben, trabalhando como açougueiro e acompanhando o crescimento do jovem Luke à distância.







A rebeldia da pequena princesa Leia





Outro grande destaque dos episódios iniciais foi a aparição de uma princesa Leia ainda criança, com apenas 10 anos de idade. Vivida pela atriz Vivien Lyra Blair, a menina tem no Senador Bail Organa (Jimmy Smits) e na Rainha Breha Organa (Simone Kessell) seus pais adotivos.

Porém, ela não deseja seguir a vida política de seus pais, e foge durante um evento oficial. Nessa fuga ela é sequestrada por um bando de criminosos.







A participação de um músico como vilão





Os sequestradores de Leia eram liderados por Vecti Nokru, personagem interpretado pelo australiano Michael Peter Balzary, mais conhecido como Flea.

Flea é o baixista da banda norte-americana Red Hot Chilli Peppers, banda com a qual já ganhou vários prêmios, como o Grammy®.







A arriscada missão de Obi-Wan Kenobi





Após o sequestro de Leia, Bail e Breha, insistem que apenas Obi-Wan é capaz de resgatar a menina, feita refém no perigoso planeta Dayu. Mesmo relutante, o Jedi aceita a missão.

Entretanto, a princesa era apenas uma isca usada por Reva (Moses Ingram), a Terceira Irmã dos Inquisidores, para atrair e capturar Kenobi.

Com a ajuda de Haja Estree (Kumail Nanjiani), um farsante que se passava por Jedi, Obi-Wan consegue encontrar e libertar Leia. Mas não será fácil partir de Dayu com o espaçoporto fechado e sua cabeça a prêmio.

Novamente, Estree os ajuda a escapar, através do terminal de cargas. Porém Reva descobre o plano e tenta interceptá-los. Kenobi e Leia conseguem fugir em uma nave de cargas, mas antes, ele ouve uma chocante notícia: Anakin está vivo como Darth Vader — que retorna com a icônica voz do ator James Earl Jones.





Obi-Wan encontra uma nova aliada





A nave leva Obi-Wan e Leia para um planeta de mineração. Supondo-se enganados pelo falso Jedi, eles pegam carona em direção ao espaçoporto, mas são surpreendidos por uma patrulha de stormtroopers.

Obi-Wan é reconhecido e tenta escapar, mas sem sucesso. Entretanto, Tala (Indira Varma), a líder da patrulha, revela ser uma aliada, e mostra aos dois foragidos um esconderijo.







Um esperado reencontro com o passado de Obi-Wan Kenobi





O esconderijo de Tala leva a um túnel secreto, por onde é possível pegar uma nave escondida e ir a um planeta seguro. Quando estão prestes a fugir, Obi-Wan sente uma forte presença: Darth Vader. Kenobi pede que Tala leve Leia, enquanto ele fica. As duas fogem e Obi-Wan enfrenta seu passado, na forma do terrível Lorde Sith.

Vader captura seu antigo Mestre com o poder da Força e o arrasta contra o chão em chamas. Pressentindo que algo ia mal, Tala retorna enquanto Leia segue pelo túnel.

Ao ver Kenobi ser cruelmente atacado, a aliada consegue desviar a atenção de Darth Vader e salvar o Jedi. Leia, por sua vez, chega ao fim do túnel e não encontra o piloto de resgate e sim, Reva.







O novo resgate de Leia





A Terceira Irmã leva a princesa para a fortaleza dos Inquisidores, onde a interroga sobre os Rebeldes. A menina se nega a dizer qualquer coisa Enquanto isso, Obi-Wan planeja um ataque ao local, mesmo sem estar totalmente recuperado dos ferimentos. Novamente, Tala o ajuda a entrar no espaço e encontrar Leia, prestes a ser torturada por Reva.

Com dificuldade, os três — Leia, Kenobi e Tala — conseguem sair da fortaleza, o que desperta a ira de Vader sobre Reva. A Irmã, então, confirma que eles fugiram, mas que ela colocou um localizador na nave. Dessa forma, conseguirá capturar não apenas o Jedi, mas todo o grupo de Rebeldes.





Assista a Obi-Wan Kenobi no Disney+

Acompanhe todos os episódios de Obi-Wan Kenobi com exclusividade no Disney+. Os novos capítulos estreiam todas as quartas-feiras, às 4h, somente no serviço de streaming.