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Obi-Wan Kenobi: tudo o que você precisa saber antes da estreia do episódio 4

7 de junho de 2022
7 de junho de 2022

A fuga de Obi-Wan e Leia e um esperado reencontro. Relembre os principais acontecimentos da nova série de Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


A nova produção original Lucasfilm, Obi-Wan Kenobi, segue empolgando os fãs de toda a saga Star Wars. Já com os três primeiros episódios disponíveis com exclusividade no Disney+, a série acompanha o Mestre Jedi em busca de cumprir sua última missão.

A seguir, veja um resumo do que ocorreu até agora e prepare-se para a próxima parte dessa história.

Obi-Wan Kenobi e a notícia de que Anakin não morreu

O episódio 2 da série termina com Obi-Wan descobrindo que seu antigo Padawan, Anakin, não está morto como ele imaginava e que agora ele é o Lorde Sith Darth Vader.

Enquanto foge com Leia (Vivien Lyra Blair) em uma nave de cargas, ele busca forças para lidar com a notícia enquanto tenta se comunicar com seu Mestre, Qui-Gon Jinn, porém sem sucesso.

Obi-Wan e Leia


Obi-Wan e Leia encontram aliados


Os fugitivos descobrem que o destino da aeronave era um planeta de mineração. Lá, buscam pelas coordenadas dadas por Haja Estree (Kumail Nanjiani) em Dayu. Mas como os dois não encontram ninguém no ponto de encontro, acreditam terem sido enganados pelo falso Jedi.

A princesa e o Jedi conseguem carona para o porto espacial com uma criatura que passava pela estrada. Sua esperança é conseguir pegar uma nave para Alderaan, planeta de Leia.

Obi-Wan é reconhecido e entra em confronto com stormtroopers. Porém uma mulher, que estava com os soldados, revela ser uma aliada e os ajuda a fugir, levando-os a um abrigo.

Tala


Obi-Wan Kenobi e seu reencontro com o passado

Identificando-se como Tala (Indira Varma), a mulher mostra a Obi-Wan e Leia um longo túnel por onde eles devem seguir para fugir. E diz que, do outro lado, existe um piloto esperando para levá-los a um planeta mais seguro.

Porém, quando o grupo estava prestes a partir, o Jedi sente uma forte presença. Ao olhar por uma fresta na porta do abrigo, ele vê a sombra de seu passado na forma de Darth Vader. Após saber que Obi-Wan estava no planeta de mineração, o Lord Sith foi ao local em busca dele.

Obi-Wan então pede que Tala leve a princesa em segurança até Alderaan, pois ele ficará, na tentativa de atrasar os inimigos. As duas partem pelo túnel enquanto ele vai ao encontro de Vader.

Darth Vader


O combate entre Obi-Wan e Darth Vader

O confronto entre Mestre Jedi e seu antigo Padawan, ou melhor, entre Obi-Wan Kenobi e Darth Vader começa. Por outro lado, Tala pressente que algo vai mal e Leia pede que ela vá ajudar o amigo enquanto foge em busca do piloto. A mulher concorda e as duas se separam.

Vader consegue capturar Obi-Wan. Após incendiar o local em que estão, ele diz que o Jedi irá sofrer por todo o mal que lhe causou, e o arrasta no chão em chamas. Tala chega ao local do combate entre dois e consegue desviar a atenção de Sith, que solta Obi-Wan enquanto uma parede de fogo se coloca entre os dois.

Com a ajuda de um droide, Tala resgata Obi-Wan, que está seriamente ferido. Leia, por sua vez, chega ao final do túnel, mas não é o piloto quem ela encontra e sim Reva (Moses Ingram), uma dos Inquisidores. Percebendo que não se trata de uma amiga, Leia tenta fugir de volta pelo túnel.

Darth Vader


Agora é esperar as próximas aventuras que a série Obi-Wan Kenobi reserva para o episódio 4, que estará disponível nesta quarta-feira com exclusividade no Disney+.

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